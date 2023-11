Banana with Milk: इन लोगों को नहीं करना चाहिए दूध के साथ केले का सेवन, उठाने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम

Banana with Milk: केले और दूध का साथ सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

Banana With Milk: केला और दूध दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. और इन दोनों का साथ में सेवन भी फायदेमंद माना जाता है. कई लोग इन दोनों का साथ में सेवन करते हैं क्योंकि इनसे शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. लेकिन क्या आपको इसके नुकसान के बारे में पता है? जी हां आपने बिल्कुल सही सुना! केला और दूध (Banana And Milk side effects) को एक साथ खाने से स्वास्थ्य को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं. आयुर्वेद (Ayurveda) में केले और दूध को सेहत के लिए नुकसानदायक (Banana And Milk Harmful for Health) बताया गया है. इससे पाचन तंत्र (Digestive System) को नुकसान पहुंच सकता है. इतना ही नहीं इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा हो सकते हैं. केले और दूध को एक साथ लेने से आपको गैस की समस्या हो सकती है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को केले और दूध को साथ में नहीं लेना चाहिए.

केला और दूध के नुकसान- Banana With Milk Bad For Health: