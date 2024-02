अपना लें बालों को लंबा, काला, घना और स्मूद बनाने का ये नुस्खा, न्यूट्रिशनिष्ट ने खुद बताया ये जादुई राज

Hair Care: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर है जो बालों के रोमों को पोषण दे सकता है.

How To Get Rid of Hair Fall: सर्दियों के दौरान लोगों को बालों से रिलेटेड कई प्रोब्लम्स होने लगती हैं और ये आम बात है. यह मेनली ठंड और ड्राई वेदर के साथ-साथ इनडोर हीटिंग के कारण होता है, जो बालों और स्कैल्प को ड्राई और नुकसान पहुंचा सकता है. इन हेयर प्रोब्लम्स में बालों का गिरना, रूसी और बालों का सफेद होना शामिल हैं. पोषण विशेषज्ञ पलक नागपाल ने अपने हालिया इंस्टाग्राम रील में सर्दियों में बालों की इन समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करने के लिए एक वेलनेस शॉट रेसिपी शेयर की. वह इसमें आंवला, शहद, काली मिर्च, धनिया और पुदीने की पत्तियां शामिल करती हैं. आंवला, कच्चा शहद और काली मिर्च बालों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं. यहां जानिए आपको इस विंटर शॉट को क्यों पीना चाहिए.

वेलशॉट में शामिल चीजों की लिस्ट | हेल्दी बालों के लिए विंटर शॉट

1. आंवला