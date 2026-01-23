सेहत का देसी खजाना है बकायन, आयुर्वेद में माना गया रामबाण, जानें इसके लाभ 

बकायन (महानिम्ब) एक ऐसी औषधीय जड़ी-बूटी है, जिसे हमारी बुजुर्ग पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. आमतौर पर गांव-देहात में आसानी से मिलने वाला यह पेड़ देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर ढेरों औषधीय गुण छिपे हैं. बकायन का स्वाद कड़वा होता है, पर आयुर्वेद में कड़वी चीजों को शरीर को अंदर से साफ करने वाली औषधि माना गया है. इसके पत्ते, छाल, बीज और फल सभी किसी न किसी रूप में शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं.

बकायन के फायदे

Photo Credit: ians

खून को साफ करता है

आयुर्वेद के अनुसार, बकायन खून को साफ करता है और शरीर में जमा गंदे तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. जिन लोगों को बार-बार फोड़े-फुंसी, दाद, खुजली या स्किन एलर्जी की शिकायत रहती है, उनके लिए बकायन बहुत फायदेमंद माना जाता है.

स्किन के लिए लाभदायी

इसके पत्तों का लेप या रस लगाने से त्वचा की जलन और सूजन कम होती है. अंदर से खून साफ होने पर त्वचा अपने आप स्वस्थ दिखने लगती है.

पाचन तंत्र

बकायन की सबसे बड़ी खासियत है इसका कृमिनाशक गुण. पेट में कीड़े, अपच, पेट दर्द या बार-बार दस्त जैसी समस्या में बकायन का उपयोग किया जाता है. इसकी छाल और बीज आंतों को साफ कर परजीवियों को नष्ट करने में मदद करते हैं. यही कारण है कि इसे पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली औषधि भी माना जाता है. साथ ही यह लीवर को डिटॉक्स करने और शरीर की सफाई में सहायक होता है.

एंटीफंगल गुण

बकायन जोड़ों के दर्द, सूजन और गठिया में भी असर दिखाता है. इसके पत्तों या बीजों का लेप लगाने से दर्द और अकड़न में राहत मिलती है. आयुर्वेद मानता है कि जब शरीर अंदर से साफ रहता है तो सूजन और दर्द अपने आप कम होने लगते हैं. इसके अलावा, बकायन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण शरीर को संक्रमण से बचाने में भी मदद करते हैं.

महिलाओं का स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बकायन उपयोगी माना गया है. भारी माहवारी, श्वेत प्रदर और कुछ गर्भाशय संबंधी समस्याओं में इसे अन्य जड़ी-बूटियों के साथ मिलाकर दिया जाता है.

बकायन बहुत गुणकारी है, लेकिन इसका उपयोग सोच-समझकर करना जरूरी है. इसकी अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है. गर्भवती महिलाएं, बच्चे, और गंभीर रोगों से पीड़ित लोग इसका सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)