Danger Of Omicron: स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का नेचुरल उपाय, अपने दूध के गिलास में इन 6 चीजों को मिलाकर पीने से बढ़ेगी Immunity!

How To Boost Immunity: कमजोर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए 5 सबसे आसान और नेचुरल तरीके

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कई तरीके बताए गए हैं. खासक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्रिंक का खास महत्व है. जिनका सेवन कर से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है. दूध में 4 चीजों को मिलाकर इसके फायदों को दोगुना किया जा सकता है. यहां हम बता रहे हैं एक ऐसी ही ड्रिंक के बारे में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ आपको अनेक फायदे दे सकती है

इम्यूनिटी को मजबूत करेगी ये आयुर्वेदिक ड्रिंक | This Ayurvedic Drink Will Strengthen Immunity

इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने की सामग्री

एक गिलास बनाने के लिए

- 10 बादाम

- 3 खजूर

- 1 ग्लास गाय का दूध

- 3 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी दालचीनी और 1 चुटकी इलायची पाउडर

- 1 चम्मच देसी घी

- 1 चम्मच शहद

इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने की विधि

- रात में 10 बादाम पानी में भिगोकर रख दें.

- सुबह बादामों का छिल लें और खजूर के बीजों को निकालकर दोनों को पीस लें.

- फिर इस पेस्ट को गुनगुने दूध में मिलाकर इसमें हल्दी, दालचीनी और इलायची का मिश्रण डालें.

- अब इसमें 1 चम्मच घी और शहद डालें और अच्छी तरह से मिलाएं.

- रात को बिस्तर में जानें से पहले करें सेवन.

इस आयुर्वेदिक ड्रिंक के अन्य फायदे | Many More Benefits Of This Ayurvedic Drink

- शरीर में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकती है.

- इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है कमाल की ड्रिंक.

- हड्डियों में होने वाली कमजोरी को दूर कर सकती है.

- पीरियड्स के समय होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर.

- स्किन की चमक को बढ़ाने में फायदेमंद.

- पाचन को बेहतर बनाने के लिए हैं कारगर.

- याददाश्त को बढ़ाने में शानदार है यह ड्रिंक.

- यह यौन क्षमता को बढ़ाने में भी फायदा दे सकती है.

- स्किन पर एंटी एजिंग प्रभाव छोड़ सकती है यह ड्रिंक.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.