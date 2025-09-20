किस उम्र में करवाना चाहिए IVF? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

IVF Karne Ki Sahi Umar Kya Hai: आईवीएफ (In vitro fertilization) उन दंपतियों के लिए आशा की किरण है, जो संतान का सुख पाना चाहते हैं. लेकिन स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते. आईवीएफ की मदद से करोड़ों दंपतियों के जीवन में खुशियां आई हैं और कई लोगों का मां-बाप बनने का सपना सच हुआ है. अगर आपको भी बच्चा नहीं हो रहा है तो आप भी आईवीएफ का विकल्प चुन सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं.

इनफर्टिलिटी के बढ़ रहे हैं मामले

इनफर्टिलिटी की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण बेकार जीवनशैली है. अत्यधिक तनाव, नींद की कमी, धूम्रपान, शराब का सेवन, वेपिंग, और फास्ट फूड जैसी आदतें भी फर्टिलिटी पर बुरा असर डालती हैं, दूसरा कारण शादी व फैमिली प्लानिंग में देरी करना. करियर बनाने के चक्कर में महिलाओं की उम्र 33 के पार पहुंच जाती है. इस उम्र में स्वाभाविक रूप से प्रजनन क्षमता में गिरावट शुरू हो जाती है.

इनफर्टिलिटी के कारणों में 30-40 फीसदी केस महिलाओं से जुड़े होते हैं. महिला संबंधित समस्याओं में पीसीओडी, थायरॉइड डिसऑर्डर, ट्यूब ब्लॉकेज आदि आते हैं, जबकि पुरुषों में चोट, संक्रमण या पर्यावरणीय एक्सपोजर प्रमुख कारक होते हैं.

आईवीएफ क्या होता है

आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के तहत महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में fertilized किया जाता है. उसके बाद बने भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है. ये प्रक्रिया सुनने में जितन सरल लगती है, उतनी है नहीं. दरअसल कई बार ये प्रक्रिया असफल हो जाती है.

किस उम्र में करवाएं आईवीएफ (IVF Karne Ki Sahi Umar Kya Hai)

आईवीएफ के सफल होने में महिलाओं की उम्र काफी महत्वपूर्ण रोल निभाती है. अगर सही उम्र में आईवीएफ करवाया जाए तो इसके सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है. डॉक्टरों के अनुसार IVF करवाने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती है. आप किसी भी उम्र में IVF करवा सकते हैं. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ IVF की सफलता दर कम हो जाती है.

आईवीएफ कैसे करें सफल

आईवीएफ तभी सफल हो सकता है जब दंपति स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं. डॉक्टरों के अनुसार इसका सफलता दर 50-80 फीसदी तक पहुंच सकता अगर दंपति समय पर जांच करवाएं और धूम्रपान व शराब जैसे नशों से दूर रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)