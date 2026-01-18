विज्ञापन
UK में Amazon के वेयरहाउस में फैली TB की बीमारी, यूनियन ने की तुरंत बंद करने की मांग

Amazon के अनुसार, सितंबर में उनके कोवेंट्री वेयरहाउस में TB के 10 मामले पाए गए थे, जिन्हें नॉन-कॉन्टैजियस बताया गया. इस वेयरहाउस में करीब 3,000 कर्मचारी काम करते हैं.

ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल सिटी कोवेंट्री से आई यह खबर सिर्फ एक कंपनी या एक वेयरहाउस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मॉडर्न वर्कशॉप में हेल्थ सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और कर्मचारियों के अधिकारों पर एक बड़ी बहस को जन्म देती है. दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने कोवेंट्री स्थित फुलफिलमेंट सेंटर में ट्यूबरकुलोसिस (TB) के मामलों की पुष्टि की है. TB को अक्सर विक्टोरियन बीमारी कहा जाता है, क्योंकि यह बीमारी 19वीं सदी में खराब जीवन और कामकाजी हालात से जुड़ी मानी जाती थी. ऐसे में 21वीं सदी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विशाल संसाधनों वाली कंपनी के वेयरहाउस में TB के मामले सामने आना कई सवाल खड़े करता है.

साइट को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग

Amazon के अनुसार, सितंबर में उनके कोवेंट्री वेयरहाउस में TB के 10 मामले पाए गए थे, जिन्हें नॉन-कॉन्टैजियस बताया गया. इस वेयरहाउस में करीब 3,000 कर्मचारी काम करते हैं. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों की यूनियन GMB Union ने इन मामलों पर गंभीर चिंता जताई है और मांग की है कि जब तक संक्रमण नियंत्रण उपायों का पूरा आकलन नहीं हो जाता, तब तक साइट को अस्थायी रूप से बंद किया जाए.

Amazon का कहना है कि उन्होंने पूरी सावधानी बरती है और NHS तथा यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर एक बड़ा स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, अब तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है और साइट सामान्य रूप से संचालित हो रही है. साथ ही, संभावित रूप से प्रभावित कर्मचारियों को समय पर जानकारी दी गई और स्वास्थ्य एजेंसियों की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया.

संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के हो रहे टेस्ट:

UKHSA वेस्ट मिडलैंड्स के डॉक्टरों का कहना है कि जिन कर्मचारियों का संक्रमित लोगों से करीबी संपर्क रहा है, उन्हें टेस्ट की पेशकश की जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुल जोखिम कम है और TB का इलाज एंटीबायोटिक्स से पूरी तरह संभव है, बशर्ते समय पर पहचान हो जाए. फिर भी, यूनियन का तर्क है कि जोखिम चाहे कम हो, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए.

इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. कोवेंट्री साउथ की सांसद Zara Sultana ने वेयरहाउस बंद न करने के Amazon के फैसले को बहुत गलत बताया है. उनका कहना है कि कई कन्फर्म केस होने के बावजूद कर्मचारियों को काम पर बुलाना ऐसा है, जैसे उन्हें इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज" समझा जा रहा हो. उन्होंने इसे विक्टोरियन युग जैसी कामकाजी परिस्थितियों की याद दिलाने वाला बताया और कहा कि यही कारण था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत हुई.

टीबी के लक्षण | Symptoms of TB

स्वास्थ्य के नजरिये से देखें तो TB के लक्षणों में लगातार खांसी, थकान, तेज बुखार, भूख न लगना और वजन कम होना शामिल हैं. लेटेंट TB में आमतौर पर लक्षण नहीं दिखते, लेकिन यह आगे चलकर एक्टिव हो सकता है. UKHSA के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में UK में TB के मामलों में 13.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और करीब 5,500 लोग पॉजिटिव पाए गए.

कुल मिलाकर, कोवेंट्री का यह मामला सिर्फ एक स्वास्थ्य घटना नहीं है. यह कॉरपोरेट जिम्मेदारी, कर्मचारियों की सुरक्षा और मुनाफे व मानवता के बीच संतुलन का सवाल है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि Amazon और अन्य बड़ी कंपनियां ऐसे हालात से क्या सबक लेती हैं और अपने कार्यस्थलों को वास्तव में सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाती हैं.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

