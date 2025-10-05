शरीर के सारे दर्द सोख लेती है ये औषधि, इस्तेमाल करना भी है आसान

Amarbel Ka Paudha Benefits: अमरबेल एक औषधीय पौधा माना जाता है. जो कि शरीर के कई रोगों को दूर करने में कारगर साबित होता है. अमरबेल के पौधे के तने को अगर दर्द वाली जगह पर बांधा जाता है तो ये दर्द को दूर कर देता है. दर्द होने पर आप इसके तने को गर्म कर लें फिर दर्द वाले हिस्से पर रख दें और एक कपड़े से अच्छे से बांध लें. कुछ देर तक इसे ऐसे ही रहने दें. ये उपाय करने से दर्द से निजात मिल जाती है और पुराने से पुराना दर्द मिनटों में दूर हो जाता है. दर्द को सही करने के अलावा अमरबेल का पेड़ और भी रोगों को सही कर देता है, आइए जानते हैं इससे जुड़े अन्य लाभों के बारे में-

अमरबेल के फायदे

अमरबेल पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है. इसकी मदद से कब्ज, अपच जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. अमरबेल का काढ़ा पीने से रक्त शुद्ध होता है और ऐसा होने से त्वचा में निखार आ जाता है. अमरबेल का रस बवासीर के इलाज में मददगार साबित होता है. इसका लेप लगाने से शरीर के किसी भी हिस्से में आई सूजन को कम किया जा सकता है. अमरबेल का इस्तेमाल कर त्वचा संबंधी कई समस्याओं जैसे एक्जिमा और खुजली को दूर किया जा सकता है. बालों के लिए भी अमरबेल लाभकारी है. इसके इस्तेमाल से बालों को मजबूत और चमकदार किया जा सकता है. साथ ही ये बालों का झड़ना रोकता है. अमरबेल डायबिटीज के रोगियों के लिए कारगर माना गया है.

रखें इस बात का ध्यान

अगर आप पहली बार अमरबेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें. आयुर्वेदिक डॉक्टर के कहने पर ही इसका सेवन करें. वहीं अगर पहले से आप कोई दवाई खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर के कहने पर ही इसका सेवन शुरू करें.

