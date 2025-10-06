फिटकरी का कूट-कूटकर बनाएं पाउडर, फिर लगा लें चेहरे पर, मिलेंगे ये खास लाभ

Fitkari Ke Fayde Face Ke Liye: फिटकरी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो देखने में सफेद रंग का होता है. इंग्लिश में इसे Alum कहा जाता है. फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल कर त्वचा को काफी लाभ (Alum Ke Fayde) मिलते हैं. मुहांसों से लेकर चेहरे पर बनने वाले अधिक ऑयल को ये दूर कर देता है. महज थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर रोज चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा में एक अलग सा ग्लो आ जाएगा. तो आइए जानते हैं फिटकरी के फायदों के बारे में (Fitkari Ke Fayde).

चेहरे से जुड़े फिटकरी के फायदे (Fitkari Ke Fayde Face Ke Liye)

त्वचा को करे टाइट

समय के साथ ही त्वचा ढीली होने लग जाती है. हालांकि फिटकरी को अगर नियमित रूप से चेहरे पर लगाया जाए तो त्वचा को टाइट किया जा सकते हैं. इसे लगाने से पोर्स भी बंद होने लग जाते हैं.

मुहांसों को करे कम

मुहांसे और ब्लैकहेड्स की समस्या से परेशान लोग भी फिटकरी का इस्तेमाल जरूर करें. इसे चेहरे पर लगाने से मुहांसे और ब्लैकहेड्स गायब हो जाते हैं. साथ ही ये अंदर तक त्वचा को साफ भी कर देती है.

तेल को नियंत्रित करे

त्वचा पर बनने वाले अतिरिक्त तेल की समस्या को भी फिटकरी की मदद से दूर किया जा सकता है. इसका पाउडर लगाने से चेहरे पर बनने वाला ऑयल कम होने लग जाता है.

एंटीसेप्टिक गुण

फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं तो कि त्वचा के संक्रमण को भी कम करने का काम करते हैं. चेहरे पर रैश होने पर बस इसका पाउडर आप लगा लें.

फिटकरी के पाउडर का इस तरह से करें इस्तेमाल

फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लें. अन्य सामग्री (ऐलोवेर जेल, बेसन, मुल्तानी मिट्टी) के साथ मिलाकर इसे फेस पैक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कई लोग इसका टोनर भी बनाते हैं या फिर हल्का सा पीसकर इसका स्क्रब बना इसे चेहरे पर लगाते हैं.

बस इस बात का ध्यान रखें कि इसका उपयोग करने से पहले त्वचा पर इसका परीक्षण जरूर कर लें.अगर दाने निकले या खुजली हो तो इसे इस्तेमाल न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)