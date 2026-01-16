विज्ञापन
एलोवेरा में ये पीला मसाला मिलाकर लगाएं फेस पर, दाग-धब्बे पड़ेंगे हल्के, खिल जाएगा चेहरा, पार्लर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत
Aloevera and haldi face pack : आजकल प्रदूषण और बिजी लाइफस्टाइल से चेहरा जल्दी फीका पड़ जाता है और दाग-धब्बों से बुरा हाल हो जाता है. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में आयुर्वेद आसान और असरदार सॉल्यूशन एलोवेरा और हल्दी के घरेलू फेस पैक के रूप में सुझाता है. ऐसे में आइए जानते हैं एलोवेरा और हल्दी फेस पैके कैसे तैयार करें और इसको चेहरे पर अप्लाई करने से क्या फायदा मिलता है.  

ताजा एलोवेरा और हल्दी मिलाकर लगाने से क्या फायदा है

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, एलोवेरा और हल्दी त्वचा की देखभाल के लिए बेहद प्रभावी हैं. ये दोनों सामग्रियां मिलकर एक ऐसा फेस पैक बनाती हैं, जो महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट को पीछे छोड़ देता है. एलोवेरा और हल्दी का मिश्रण त्वचा को गहराई से पोषण देता है, दाग-धब्बों को कम करता है और प्राकृतिक चमक लाता है.

एलोवेरा जेल में विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं, सूजन कम करते हैं और जलन से राहत देते हैं. वहीं हल्दी करक्यूमिन नामक तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मुंहासों, दाग-धब्बों, झुर्रियों को रोकता है और त्वचा को निखारता है.

प्राकृतिक और घरेलू फेस पैक त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है, डेड स्किन हटाता है, पोर्स साफ करता है और प्राकृतिक निखार देता है. यह पैक सनबर्न, डार्क स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन और बढ़ती उम्र की बड़ी परेशानी जैसे झुर्रियों को भी कम करने में मदद करता है.

कैसे बनाएं एलोवेरा और हल्दी फेस पैक

ताजा एलोवेरा जेल में थोड़ी हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर कुछ मिनटों तक लगाने और फिर गुनगुने पानी से धो लेने पर बड़ा फर्क देखने को मिलता है. हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल से दाग-धब्बे कम होते हैं, त्वचा हाइड्रेट रहती है और प्राकृतिक ग्लो आता है. यह सस्ता, सुरक्षित और साइड इफेक्ट्स से मुक्त पैक है.

एलोवेरा और हल्दी का पैक बनाना आसान है. इसके लिए 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें. इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, 1 चम्मच शहद या दही भी डाल सकते हैं. इसे अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसके बाद पानी से चेहरे को साफ करें और चेहरे पर 10-15 मिनट यह पैक लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल से चेहरा चमकदार और मुलायम हो जाता है. संवेदनशील त्वचा वालों को सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

