अक्षय कुमार की बेटी से मांगी गई 'न्यूड' फोटो, 13 साल की बेटी यूज करती है फोन, तो गांठ बांध लें ये बातें

आज के समय में बच्चों के लिए फोन एक जरूरी चीज बन गया है. हर मां-बाप अपने बच्चे को सेफ्टी रीजन से फोन जरूर देते हैं. हालांकि आजकल साइबर क्राइम से जुड़े अपराध काफी बढ़ रहे हैं और हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार की बेटी (Akshay Kumar Daughter Case) भी फोन से जुड़े एक अपराध का शिकार होते-होते बची हैं. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिनेता ने चौंकाने वाली घटना का खुलासा करते हुए कहा कि "मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो कुछ महीनों पहले मेरे घर में घटी थी. मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेल रही थी और उस गेम में कई लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते. वहां से मैसेज आता है, 'बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड,' और फिर सवाल आता है कि 'तुम कहां रहती हो?' मेरी बेटी ने लोकेशन बता दी. फिर कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया, और फिर मैसेज आता है…'मेल हो या फीमेल?' मेरी बेटी उसका भी जवाब देती है. उसके बाद वो अचानक उससे अश्लील फोटोज की डिमांड करता है और मेरी बेटी इस बारे में मेरी पत्नी को बताती है."

एक्टर आगे कहते हैं, "ये अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने अपनी मां से ये परेशानी शेयर की..लेकिन कुछ केस में ये नहीं हो पाता है. ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है और ऐसे ही शुरुआत होती है… मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे स्कूलों में बच्चे हिस्ट्री सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं..ऐसे ही बच्चों को साइबर के बारे में पढ़ाया जाए. डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी के लिए बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है."

अक्षय कुमार की बेटी (Akshay Kumar Daughter Photo Case) नितारा 13 साल की हैं. अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूरी है कि आप उन्हें साइबर क्राइम और फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके प्रति जागरुक करें. ताकि जो अक्षय कुमार की बेटी के साथ हुआ उनके साथ न हो.

साइबर क्राइम से बच्चों की इस तरह से करें रक्षा (Phone Safety Tips For Children)

बच्चों के फोन में खुद पासवर्ड सेट करें और समय-समय पर उनका फोन चेक करते रहें.

हर एप में पैरेंटल कंट्रोल जरूर सेट करें.

अपने बच्चे को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें.

सुरक्षा सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करें.

बच्चों के लिए स्क्रीन का समय सीमित रखें.

