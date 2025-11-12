विज्ञापन
Video: अदा शर्मा ने किया कद्दू कोर वर्कआउट, कहा परफेक्ट पोस्चर के साथ 31 दिनों में दिखेगा गजब का बदलाव
Adah Sharma Workout: अदा ने बताया कि इस वर्कआउट से मात्र 31 दिनों में अपना जीवन बदल सकते हैं.

एक्ट्रेस अदा शर्मा न केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहती हैं बल्कि नए-नए तरीकों से फैंस को वर्कआउट के लिए प्रेरित भी करती हैं. इंस्टाग्राम पर अदा शर्मा ने वीडियो शेयर किया, जिसमें नया फिटनेस चैलेंज 'कद्दू कोर वर्कआउट 3.0' के बारे में फैंस को जानकारी दी. अदा ने बताया कि इस वर्कआउट से मात्र 31 दिनों में अपना जीवन बदल सकते हैं. पोस्ट में उन्होंने फैंस को कद्दू के साथ 20 रेप्स तक रोजाना इस वर्कआउट को करने की सलाह दी. अदा शर्मा की गिनती उन एक्टर्स में की जाती है, जो फिटनेस को लेकर अलर्ट रहती हैं. उनकी यह तीसरी कोर वर्कआउट सीरीज है, जो खासतौर से कोर मसल्स को मजबूत बनाने पर फोकस करती है.

इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, "कद्दू कोर वर्कआउट 3.0 इसे 31 दिन 20 रेप्स तक करें और अपना जीवन बदल लें! कौन कौन करेगा कद्दू कोर वर्कआउट 3.0? मुझे टैग करो मैं जवाब दूंगी."

इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह खुद इस एक्सरसाइज को डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं. वीडियो में कद्दू (पंपकिन) को प्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया गया है.

इससे पहले अभिनेत्री ने ब्रेन वर्कआउट से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि एक हाथ से धीमे-धीमे और दूसरे हाथ से झटपट झटपट एक्सरसाइज, अगर ये हो रहा है तो ब्रेन के लिए ये काफी लाभदायी होता है.

फिटनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोर वर्कआउट बॉडी की स्थिरता बढ़ाने, पोस्चर सुधारने और ओवरऑल स्ट्रेंथ में मदद करता है. अदा शर्मा की पोस्ट पर फैंस कमेंट करते नजर आए. एक फैन ने लिखा, "न्यू योगा टीचर अनलॉक" दूसरे ने लिखा, "वाह, बहुत मजेदार और फनी वर्कआउट है."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

