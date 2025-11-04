विज्ञापन
Acharya Balkrishna ने बताया जबरदस्त नुस्खा: सर्दी में होंठ रहेंगे मुलायम, फटने और रूखे पड़ने की झंझट हो जाएगी दूर

आचार्य बालकृष्ण ने सर्दी में रूखे और फटे होंठों की समस्या के लिए एक आसान और असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा बताया है. जो होंठों को अंदरूनी पोषण देकर उन्हें मुलायम, गुलाबी और फटने से बचाता है.

Sardiyun me kaise rakhein honth ka khyal : सर्दियों का मौसम आते ही एक नई टेंशन शुरू हो जाती है- फटे होंठ. कितनी भी अच्छी लिप बाम लगा लो, होंठ बार-बार फट जाते हैं, उनकी पपड़ी उतरने लगती है और बेचारे होंठ रूखे-सूखे दिखने लगते हैं. यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है, होंठों में दर्द और जलन भी होती है. बहुत से लोग महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पर नतीजा वही 'ढाक के तीन पात'.

लेकिन अब आचार्य बालकृष्ण ने इसका एक ऐसा जबरदस्त और एकदम देसी नुस्खा बताया है कि आपकी यह सारी झंझट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. 

नाभि में घी डालने से होंठ होंगे मुलायम - Putting ghee in the navel will make the lips soft

आचार्य बालकृष्ण जी ने फटे होंठों के लिए जो नुस्खा बताया है, वह हमारी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा पर आधारित है. इसे कहते हैं 'नाभि में घी डालना'.

रात को सोने से पहले थोड़ा-सा देसी गाय का घी लें. अगर देसी घी नहीं है तो शुद्ध घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
इस घी की 2-3 बूंदें अपनी नाभि (Belly Button) में डालें. फिर हल्के हाथों से नाभि के आस-पास एक मिनट तक मालिश करें.

नाभि में घी डालने क्यों है फटे होंठों के लिए फायदेमंद

आचार्य जी के मुताबिक, हमारी नाभि शरीर का केंद्र होती है, जो पूरे शरीर को पोषण देती है. नाभि में घी डालने से यह पोषण सीधे आपकी स्किन और होंठों तक पहुंचता है, जिससे रूखापन खत्म होता है और होंठ अंदर से मुलायम हो जाते हैं.

होंठ पर लगाएं मलाई

अगर आप नाभि में घी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप देसी घी या दूध की ताजी मलाई सीधे अपने होंठों पर लगाकर रात भर छोड़ दें. यह भी फटे होंठों को तुरंत राहत देता है और उन्हें गुलाबी-मुलायम बनाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

