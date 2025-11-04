विज्ञापन
Child specialist ने बताया सर्दियों में बच्चों को नहलाने का सही तरीका, नहीं लगेगी बच्चे को ठंड

Winter baby care : शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रेया दुबे ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने सर्दियों में बच्चों को नहलाने के 4 टिप्स बताए हैं, जिसे हर पेरेंट्स को अपनाना चाहिए.

डॉ. श्रेया के अनुसार, सर्दियों में बच्चों को नहलाने का बेस्ट टाइम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है.

Right way to bathing babies in winters : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मम्मी-पापा की सबसे बड़ी टेंशन होती है बच्चों को नहलाना. कई बार डर लगता है कि कहीं छोटे बच्चे को ठंड न लग जाए. नहलाओ नहीं तो भी ठीक नहीं, इससे हाईजीन की भी परेशानी हो सकती है. ऐसे में फिर क्या करें जिससे बच्चे को नहला भी दिया जाए और वो बीमार भी न पड़े? इसी को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रेया दुबे ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने सर्दियों में बच्चों को नहलाने के 4 टिप्स बताए हैं, जिसे हर पेरेंट्स को अपनाना चाहिए.

सर्दियों में बच्चों को कैसे नहलाएं - How to bathe babies in winter

सही समय पर नहलाएं

डॉ. श्रेया के अनुसार, सर्दियों में बच्चों को नहलाने का बेस्ट टाइम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है. इस समय धूप अच्छी होती है, जिससे बच्चे को ठंड लगने का चांस कम होता है. 

कमरे को करें गरम

वहीं, आप बच्चे को नहलाने से पहले कमरे को रूम हीटर से गरम कर लीजिए. इसके अलावा नहलाते समय घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखिए. इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी और बॉडी का टेंपरेचर भी बैलेंस रहेगा.

नहाने का समय रखें लिमिटेड

श्रेया दुबे आगे कहती हैं कि बहुत देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए. 0-1 साल के बच्चे को 5-7 मिनट तक ही नहलाएं जबकि टॉडलर को यानी 1 से 3 साल के बीच के बच्चे को 10 से 12 मिनट नहलाएं. इससे ज्यादा देर नुकसान पहुंचा सकता है. सर्दी जुकाम होने का डर बढ़ जाता है.

मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें

डॉ. दुबे आगे कहती हैं कि नहलाने के बाद बच्चो के शरीर को अच्छे से पोछें. शरीर को सुखा दीजिए. इसके बाद 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चे की त्वचा पर हाइपोएलर्जिक थिक मॉइश्चराइजर लगाइए. इससे बच्चे के शरीर की नमी बरकरार रहेगी. शुष्क हवाएं बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

