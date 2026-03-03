Holi Celebration Scientific Reason: होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, जानिए विज्ञान की नज़र से

Scientific Reason Behind Celebrating Holi: होली रंगों का त्योहार है. यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा (Full Moon) को मनाया जाता है. यह समय सर्दी खत्म होने और गर्मी शुरू होने का होता है. मौसम बदलने के साथ हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं. इसलिए होली के कई रीति-रिवाजों (Traditions) के पीछे कुछ वैज्ञानिक (Scientific) कारण भी माने जाते हैं. सर्दी से गर्मी की ओर जाते समय हवा में कीटाणु (Bacteria) बढ़ सकते हैं. शरीर को भी नए मौसम के अनुसार ढलने में समय लगता है. इस दौरान सुस्ती और थकान महसूस होना सामान्य है.

होलिका दहन में आग जलाई जाती है. आग की गर्मी आसपास की हवा को कुछ समय के लिए गरम करती है. माना जाता है कि इससे वातावरण के कुछ कीटाणु कम हो सकते हैं. लोग आग की परिक्रमा करते हैं, जिससे शरीर को भी गर्मी मिलती है. कई जगहों पर होलिका की राख माथे पर लगाई जाती है. कुछ लोग चंदन और आम के पत्तों का सेवन भी करते हैं. परंपरा के अनुसार यह सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.

प्राकृतिक रंग क्यों अच्छे हैं?

पहले के समय में होली के रंग पेड़-पौधों से बनाए जाते थे. हल्दी से पीला रंग, पलाश से नारंगी, मेंहदी से हरा, गुलाब से लाल और चुकंदर से बैंगनी रंग तैयार किया जाता था. इन रंगों में प्राकृतिक (Natural) गुण होते थे. ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते थे. कुछ रंग त्वचा को साफ रखने में भी मदद करते थे. इस तरह रंग खेलना केवल खुशी का हिस्सा नहीं था, बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद माना जाता था.

pexels

केमिकल रंगों से बचें

आज बाजार में मिलने वाले कई रंग रसायनों से बने होते हैं. इनमें हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं. ये त्वचा में खुजली, जलन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं. आंखों को भी नुकसान हो सकता है. इसलिए कोशिश करें कि हर्बल या घर पर बने रंगों का उपयोग करें.

यह भी देखें: होली 2026: लखनऊ में ‘Blast Colours of Peace' और ‘वसुधैव कुटुंबकम' थीम की खास गुजिया की धूम

होली खेलने से पहले ध्यान रखें

रंग खेलने से पहले चेहरे और शरीर पर तेल या मॉइस्चराइजर लगा लें. इससे रंग आसानी से उतर जाएगा. बालों में भी तेल लगाएं. पूरे बाजू के सूती कपड़े पहनें. आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखें. खूब पानी पिएं ताकि शरीर सूखा न रहे.

रंग खेलने के बाद क्या करें?

रंग हटाने के लिए त्वचा को जोर से न रगड़ें. पहले तेल या क्रीम लगाएं, फिर सामान्य पानी से नहाएं. गर्म पानी का उपयोग न करें. अगर आंखों में जलन ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिलें.

सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से मनाई गई होली शरीर और मन दोनों के लिए अच्छी हो सकती है.

Watch Video: एक्सपर्ट Bharti Taneja से जानिए होली पर स्किन और बालों का कैसे रखें ख्याल