Hair Care Tips: बालों से डैंड्रफ को हटाने के लिए 6 अचूक घरेलू उपाय, बाल भी बनेंगे मजबूत और घने, हर कोई पूछेगा राज

Home Remedies For Dandruff: डैंड्रफ की वजह स्कैल्प का इंफेक्शन भी हो सकता है.

How To Get Rid Of Dandruff: मौसम कोई भी हो बालों में डैंड्रफ कभी भी परेशान कर सकता है. हर किसी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है. रूसी न सिर्फ स्कैल्प में खुजली पैदा कर सकती है बल्कि हेयर रूट को भी कमजोर करती है. बालों में डैंड्रफ होने के कई कारण हैं. आपके बालों की सतह यानी कि स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए या उसमें नमी की कमी हो जाए तो रूसी होने लगती है. इसके अलावा कुछ हेयर प्रोडक्ट बालों को नुकसान पहुंचाते हैं और रूसी का कारण बन सकते हैं. डैंड्रफ की वजह स्कैल्प का इंफेक्शन भी हो सकता है. यहां कुछ नेचुरल तरीके हैं जिन्हें आजमाकर आप रूसी से छुटकारा पा सकते हैं.

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए उपाय | Remedies To Get Rid Of Dandruff