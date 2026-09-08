स्ट्रेस कैसे कम करें? डेली की ये 5 आदतें, दिमाग को कर सकती हैं शांत

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना एक आम बात बन चुकी है. सुबह ऑफिस के काम से लेकर घर की जिम्मेदारियों तक, हम सब हर समय किसी न किसी उलझन में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर समय रहते इस मानसिक और शारीरिक थकान पर ध्यान न दिया जाए, तो सेहत बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. तनाव को पूरी तरह खत्म करना शायद हमारे हाथ में न हो, पर इसे आसानी से काबू में जरूर किया जा सकता है. यहां कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को शांत और तनावमुक्त बना सकते हैं.
तनाव कैसे कम करें?
रोजाना एक्सरसाइज करें:
खुद को फिट और चुस्त रखना तनाव भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है. जब आप वर्कआउट या सैर करते हैं, तो शरीर में अच्छे हार्मोंस बनते हैं जो मूड को तुरंत बेहतर कर देते हैं. हफ्ते में कम से कम ढाई घंटे हल्की फुल्की वॉक या फिर 75 मिनट थोड़ी तेज दौड़ जैसी गतिविधियां जरूर करें.
मांसपेशियों को आराम दें:
तनाव के कारण अक्सर हमारे शरीर की नसें और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं. इन्हें ढीला करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हल्का गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं, इससे शरीर की सारी थकान झटपट दूर हो जाती है.
खानपान का पूरा ध्यान रखें:
भूखे रहने या उल्टा-सीधा खाने से मूड खराब होता है और तनाव बढ़ता है. अपनी थाली में ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें. समय पर सही खाना खाने से शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती है.
खुद के लिए समय निकालें:
दिनभर में कम से कम 15-20 मिनट अपने पसंदीदा शौक जैसे किताब पढ़ना, गार्डनिंग करना, या संगीत सुनने के लिए जरूर निकालें. इसके अलावा अपने दिल की बात दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें. खुद से हमेशा सकारात्मक बातें बोलें और हर छोटी बात पर खुद को बहुत ज्यादा परेशान न करें.
गहरी सांस लेने का अभ्यास करें:
जब कभी बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो, तो तुरंत काम रोककर कुछ गहरी सांसें लें. आंखें बंद करके किसी शांत जगह की कल्पना करें और पांच से दस मिनट तक आराम से सांस अंदर-बाहर करें. यह जादुई तरीके से आपके दिमाग को शांत कर देता है.
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