विज्ञापन
विशेष लिंक

स्ट्रेस कैसे कम करें? डेली की ये 5 आदतें, दिमाग को कर सकती हैं शांत

रोजमर्रा के तनाव से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आसान आदतें जो आपके दिमाग को शांत कर स्ट्रेस और चिंता को हमेशा के लिए दूर कर देंगी.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
स्ट्रेस कैसे कम करें? डेली की ये 5 आदतें, दिमाग को कर सकती हैं शांत
तनाव दूर करने के 5 तरीके क्या हैं?
NDTV

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना एक आम बात बन चुकी है. सुबह ऑफिस के काम से लेकर घर की जिम्मेदारियों तक, हम सब हर समय किसी न किसी उलझन में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर समय रहते इस मानसिक और शारीरिक थकान पर ध्यान न दिया जाए, तो सेहत बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. तनाव को पूरी तरह खत्म करना शायद हमारे हाथ में न हो, पर इसे आसानी से काबू में जरूर किया जा सकता है. यहां कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को शांत और तनावमुक्त बना सकते हैं.

तनाव कैसे कम करें?

रोजाना एक्सरसाइज करें:

खुद को फिट और चुस्त रखना तनाव भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है. जब आप वर्कआउट या सैर करते हैं, तो शरीर में अच्छे हार्मोंस बनते हैं जो मूड को तुरंत बेहतर कर देते हैं. हफ्ते में कम से कम ढाई घंटे हल्की फुल्की वॉक या फिर 75 मिनट थोड़ी तेज दौड़ जैसी गतिविधियां जरूर करें.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AI Generated Image

मांसपेशियों को आराम दें:

तनाव के कारण अक्सर हमारे शरीर की नसें और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं. इन्हें ढीला करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हल्का गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं, इससे शरीर की सारी थकान झटपट दूर हो जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

खानपान का पूरा ध्यान रखें:

भूखे रहने या उल्टा-सीधा खाने से मूड खराब होता है और तनाव बढ़ता है. अपनी थाली में ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें. समय पर सही खाना खाने से शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती है.

Add image caption here

Add image caption here

खुद के लिए समय निकालें:

दिनभर में कम से कम 15-20 मिनट अपने पसंदीदा शौक जैसे किताब पढ़ना, गार्डनिंग करना, या संगीत सुनने के लिए जरूर निकालें. इसके अलावा अपने दिल की बात दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें. खुद से हमेशा सकारात्मक बातें बोलें और हर छोटी बात पर खुद को बहुत ज्यादा परेशान न करें.

Add image caption here

Add image caption here

गहरी सांस लेने का अभ्यास करें:

जब कभी बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो, तो तुरंत काम रोककर कुछ गहरी सांसें लें. आंखें बंद करके किसी शांत जगह की कल्पना करें और पांच से दस मिनट तक आराम से सांस अंदर-बाहर करें. यह जादुई तरीके से आपके दिमाग को शांत कर देता है.

इसे भी पढ़ें: आप सिगरेट नहीं पीते फिर भी खतरे में हैं! पैसिव स्मोकिंग से हर साल 17 लाख मौतें, लांसेट रिपोर्ट ने चौंकाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stress, How To Reduce Stress, Stress Kaise Door Kare, Stress Buster, Tanav Door Karne Ke Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com