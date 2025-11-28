सर्दियों में बच्चों की नहीं खुलती सुबह नींद, अपनाएं ये 5 ट्रिक्स, बिस्तर छोड़ झट खड़े हो जाएंगे बच्चे

Winter morning wake up tricks for kids : सर्दी आ गई है और बिस्तर छोड़ना (Sardi me bachhon ko kaise uthaye) सबसे मुश्किल काम हो गया है. खासकर, बच्चों को सुबह उठाना तो किसी जंग जीतने जैसा लगता है. जब रजाई इतनी प्यारी हो, तो बच्चे बस पड़े रहना चाहते हैं. लेकिन अगर आपको उन्हें स्कूल या दिन के काम के लिए समय पर तैयार करना है, तो डांटने या खींचने के बजाय कुछ आसान और मजेदार ट्रिक्स अपनाने होंगे.

सुबह बच्चे को जल्दी कैसे उठाएं | How to wake your child up early in the morning

दिमाग को संकेत (Signal) देना बहुत जरूरी है कि सुबह हो गई है. अंधेरे में शरीर को लगता है कि अभी सोने का समय है. इसीलिए, बच्चे को उठाते ही कमरे के पर्दे थोड़े से खोल दें. हल्की-हल्की रौशनी सीधे आंखों पर पड़ते ही, बच्चे का दिमाग एक्टिव होने लगता है. ध्यान रहे, एक दम से तेज़ लाइट न जलाएं, वरना बच्चा चिढ़ सकता है.

सुबह बिस्तर से बाहर कदम रखते ही अगर ठंड लगेगी, तो बच्चा वापस रजाई में घुस जाएगा. इस ट्रांजिशन (Transition) को आसान बनाने के लिए, कुछ तैयारी पहले से करें. रात में ही बच्चों के कपड़े, मोजे और स्लीपर बिस्तर के पास रख दें. उठते ही उन्हें पहले गर्म कपड़े पहनाएं. इससे ठंड का डर कम होगा और उठना आसान हो जाएगा. कुछ पेरेंट्स हल्की गुनगुनी चाय या गर्म पानी भी पास रखते हैं.

सुबह-सुबह तेज और कर्कश (Harsh) अलार्म की आवाज से बड़े भी परेशान हो जाते हैं, बच्चे तो फिर भी छोटे हैं. इसीलिए, अपने बच्चे के लिए कोई उनका पसंदीदा गाना या हल्की धुन (Melody) को अलार्म बनाएं. आप सुबह-सुबह प्यार से गाना गाकर भी उन्हें उठा सकते हैं. इससे सुबह की शुरुआत खुशनुमा होगी और बच्चे चिढ़ने के बजाय इंटरेस्ट लेंगे.

चाहे स्कूल का दिन हो या छुट्टी, बच्चों के उठने का समय लगभग एक जैसा रखें. जब आप रूटीन (Routine) फिक्स रखते हैं, तो उनकी बॉडी क्लॉक यानी शरीर की घड़ी सेट हो जाती है. जब शरीर को एक ही समय पर उठने की आदत पड़ जाती है, तो नींद खुद ही एक समय पर टूटने लगती है. इससे आपको उन्हें बार-बार उठाना नहीं पड़ेगा.

बच्चों को उठने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन (Incentive) या लालच दें. उन्हें बताएं कि अगर वे जल्दी उठ जाएंगे, तो उन्हें उनका पसंदीदा नाश्ता मिलेगा, या थोड़ी देर के लिए उन्हें कार्टून देखने को मिलेगा. आप उठने के बाद उन्हें 5 मिनट की 'जादू की झप्पी' (Magic Hug) का वादा भी कर सकते हैं. सुबह की शुरुआत किसी मजेदार काम से हो, तो बच्चे झट से उठ जाते हैं.

ये आसान और मजेदार तरीके अपनाएं और सर्दियों की सुबह को थोड़ा आसान बनाएं. देर तक सोने की चिंता छोड़िए, इन ट्रिक्स से बच्चे खुद ही बिस्तर छोड़ देंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)