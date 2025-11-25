Kidney Damage Symptoms : आंखों में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के 4 लक्षण, जान लीजिए आज...

Kidney Damage Symptoms : क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ दुनिया देखने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये हमारी हेल्थ का आईना भी होती हैं? कई बार शरीर के अंदर चल रही बड़ी बीमारियों के संकेत हमें अपनी आंखों में ही मिल जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं किडनी (Kidney) की. किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है, और जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर 'सिग्नल' देना शुरू कर देता है. आपको बता दें कि किडनी डैमेज के शुरूआती लक्षण आपकी आंखों में दिखाई दे सकते हैं. जिनके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं...

क्या सुबह उठते ही आपको अपनी आंखों के आसपास भारीपन या सूजन (ankh ki Sujan ka karan) महसूस होती है? अगर भरपूर नींद लेने के बाद भी आंखें सूजी हुई हैं, तो सावधान हो जाएं. जब किडनी खून से वेस्ट मटेरियल को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर में प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है. इसी वजह से आंखों के आसपास फ्लूइड जमा हो जाता है और सूजन दिखने लगती है.

अगर आपकी आंखें बार-बार ड्राई हो रही हैं या उनमें जलन और खुजली महसूस हो रही है, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. जब किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती है, तो खून में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है. इससे स्किन और आंखों में सूखापन आने लगता है.

हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, किडनी खराब होने के दो सबसे बड़े कारण हैं. अगर आपका बीपी या शुगर हाई है, तो इसका असर आंखों की नसों पर पड़ता है. इससे आपको धुंधला दिखाई दे सकता है. इसे इग्नोर करना खतरनाक है क्योंकि यह रेटिना को डैमेज कर सकता है.

किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में टॉक्सिन्स (गंदगी) जमा होने लगते हैं. इससे खून की कमी (Anemia) हो सकती है, जिससे आंखों के नीचे गहरे काले घेरे (Dark Circles) हो सकते हैं या आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ सकता है.

