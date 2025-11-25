विज्ञापन
विशेष लिंक

Kidney Damage Symptoms : आंखों में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के 4 लक्षण, जान लीजिए आज...

Kidney damage symptoms in eyes : किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है, और जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर 'सिग्नल' देना शुरू कर देता है. हैरानी की बात ये है कि किडनी डैमेज के शुरूआती लक्षण आपकी आंखों में दिखाई दे सकते हैं. चलिए जानते हैं उन 4 लक्षणों के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
Kidney Damage Symptoms : आंखों में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के 4 लक्षण, जान लीजिए आज...
Early signs kidney damage : क्या सुबह उठते ही आपको अपनी आंखों के आसपास भारीपन या सूजन (Sujan) महसूस होती है?

Kidney Damage Symptoms : क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ दुनिया देखने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये हमारी हेल्थ का आईना भी होती हैं? कई बार शरीर के अंदर चल रही बड़ी बीमारियों के संकेत हमें अपनी आंखों में ही मिल जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं किडनी (Kidney) की. किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है, और जब यह ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर 'सिग्नल' देना शुरू कर देता है. आपको बता दें कि किडनी डैमेज के शुरूआती लक्षण आपकी आंखों में दिखाई दे सकते हैं. जिनके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं...

आंखों के नीचे या चारों तरफ सूजन - Puffy Eyes

क्या सुबह उठते ही आपको अपनी आंखों के आसपास भारीपन या सूजन (ankh ki Sujan ka karan) महसूस होती है? अगर भरपूर नींद लेने के बाद भी आंखें सूजी हुई हैं, तो सावधान हो जाएं. जब किडनी खून से वेस्ट मटेरियल को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर में प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है. इसी वजह से आंखों के आसपास फ्लूइड जमा हो जाता है और सूजन दिखने लगती है.

आंखों का बहुत ज्यादा सूखा होना - Dry Eyes

अगर आपकी आंखें बार-बार ड्राई हो रही हैं या उनमें जलन और खुजली महसूस हो रही है, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. जब किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती है, तो खून में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है. इससे स्किन और आंखों में सूखापन आने लगता है.

देखने में दिक्कत या धुंधलापन

हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, किडनी खराब होने के दो सबसे बड़े कारण हैं. अगर आपका बीपी या शुगर हाई है, तो इसका असर आंखों की नसों पर पड़ता है. इससे आपको धुंधला दिखाई दे सकता है. इसे इग्नोर करना खतरनाक है क्योंकि यह रेटिना को डैमेज कर सकता है.

आंखों का पीलापन या डार्क सर्कल्स

किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में टॉक्सिन्स (गंदगी) जमा होने लगते हैं. इससे खून की कमी (Anemia) हो सकती है, जिससे आंखों के नीचे गहरे काले घेरे (Dark Circles) हो सकते हैं या आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें

सर्दियों में रोज खाएं सिर्फ 1 मुट्ठी भुना चना, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidney Disease Eye Symptoms, Early Signs Kidney Damage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com