भारत घूमने आई महिला के ब्रेन में मिले 38 पैरासाइट्स, आखिर कैसे होती है न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस?

UK की रहने वाली 42 साल की लोवरी डेनमैन के साथ 2010 में सेहत से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना हुई. एक रेस्टोरेंट में बाथरूम इस्तेमाल करते समय उनके शरीर से एक मीटर लंबा टेपवर्म (फीता कृमि) निकला. हालांकि शुरुआती जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. 2011 में उन्हें पहली बार दौरे पड़े, जिसके बाद और मेडिकल जांच की गई. BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस होने का पता चला और डॉक्टरों को उनके दिमाग में 38 पैरासाइट (परजीवी) मिले.

यह कैसे हुआ? (How did this happen?)

लोवरी 2007 में तीन महीने के लिए भारत आई थीं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि इस भारत यात्रा के समय ही वो इससे संक्रमित हुई.

ट्रिप के दौरान फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए लोरी ने मीट नहीं खाया. हालाँकि, अनजाने में उन्होंने ऐसा पोर्क खा लिया जिसमें टेपवर्म के बहुत छोटे अंडे थे, जिससे उन्हें न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस नाम का पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया.

टेपवर्म का पता चलने के बाद, लोवरी को कई सालों तक अपने दिमाग में मौजूद 38 पैरासाइट्स की वजह से तेज सिरदर्द, दौरे और साइकोसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

लोवरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि, "डॉक्टर ने मुझे बिठाया और कहा, 'ठीक है, हमने आपके स्कैन देख लिए हैं और हमें आपके दिमाग में 38 पैरासाइट मिले हैं.' मैं और मेरी माँ तो बस हैरान रह गए, जैसे हमारे होश ही उड़ गए हों कि आखिर यह क्या है?"

शुरू में, वह एंटी-पैरासिटिक दवाएं और स्टेरॉयड ले रही थीं. बाद के स्कैन से पता चला कि उनके दिमाग में पैरासाइट्स के आस-पास बड़ी सूजन आ गई थी, जिससे उन्हें कन्फ्यूज़न, सुन्नपन और शरीर में झुनझुनी महसूस हो रही थी. आखिरकार, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और अपने पिता के साथ रहने जाना पड़ा. इस दौरान, उन्हें पैरानोइया, साइकोसिस, बहुत ज्यादा एंग्जायटी और पैनिक अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्हें 6 महीने न्यूरोसाइकियाट्रिक अस्पताल में भी रहना पड़ा. कई सालों के इलाज के बाद, लोवरी 2022 में काम पर लौटीं.

न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस क्या है? (What is neurocysticercosis?)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO) के अनुसार, न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम (केंद्रीय तंत्रिका तंत्र) का एक ऐसा पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसे रोका जा सकता है. यह पोर्क टेपवर्म 'टीनिया सोलियम' के कारण होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टेपवर्म का इन्फेक्शन दुनिया भर में मिर्गी का एक मुख्य कारण है. यह बीमारी तब होती है जब टेपवर्म के लार्वा खून के जरिए दिमाग के टिशू तक पहुँचते हैं और वहाँ जमा होकर तरल पदार्थ से भरी थैलियाँ बना लेते हैं, जिन्हें सिस्ट कहा जाता है.

टेनियासिस आंतों का एक संक्रमण है जो वयस्क टेपवर्म (फीता कृमि) के कारण होता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह सिस्टिसर्कोसिस जैसी गंभीर स्थिति का रूप ले सकता है; यह तब होता है जब *T. solium* के लार्वा शरीर के अलग-अलग टिश्यू में फैल जाते हैं. जब ये लार्वा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मसल्स, स्किन और आंखों में जमा हो जाते हैं, तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हो जाता है. यह इस बीमारी का सबसे गंभीर रूप है और दुनिया भर में दौरे पड़ने का एक आम कारण है.

कारण और फैलने का तरीका (Causes and transmission)

WHO के अनुसार, इंसान टेपवर्म के अंडों से दूषित पानी या ठीक से न पका हुआ पोर्क खाने से, और साथ ही साफ-सफाई की खराब आदतों के कारण संक्रमित हो सकते हैं. ठीक से न पका हुआ पोर्क मीट खाने से आंतों में टेपवर्म पनप सकता है, जो बाद में दिमाग तक फैल सकता है।

लक्षण (Symptoms)

मुख्य रूप से सिस्ट की संख्या, उनके आकार, दिमाग में उनकी खास जगह और शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया की तीव्रता पर निर्भर करते हैं. हालांकि कई लोगों में महीनों या सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें आमतौर पर ये समस्याएं होती हैं:

दौरे पड़ना

लगातार सिरदर्द

सोचने-समझने की क्षमता में कमी

न्यूरोलॉजिकल कमियां

मानसिक स्थिति में बदलाव

इलाज

न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस का इलाज हर मरीज के लिए अलग-अलग होता है और इसमें आम तौर पर कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दौरे रोकने वाली दवाएं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पैरासाइट-को रोकने वाली दवाएं और सर्जरी.

लोवरी के मामले में, पैरासाइट्स उसके दिमाग में कैल्सीफाई हो गए थे और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. इलाज से अंडे और पैरासाइट्स मर गए, जो बाद में कैल्सीफाई हो गए. 2017 के बाद से उसे दौरे नहीं पड़े हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी भर मिर्गी की दवा लेनी होगी.

उनके कंसल्टिंग डॉक्टर, डॉ. ब्रेंडन हीली ने बताया कि लोवरी उनके करियर में मिलने वाली ऐसी मरीज थीं जो शायद ही कभी देखने को मिलती हैं.

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