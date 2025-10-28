10 मिनट में साफ हो जाएगी हाथ-पैर में जमी सारी गंदगी, योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने बताया जबरदस्त होममेड स्क्रब पाउडर

Body home made scrub : अपने बदन पर दो-रंग की स्किन देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता. इसीलिए हम अक्सर हाथ-पैर को ढककर रखते हैं. जब शरीर का रंग 'दो रंग का' दिखता है, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है.

इस मैल को हटाने के लिए हम जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं, जिससे मैल का तो पता नहीं, आपकी खाल जरूर निकल जाएगी. अगर आप अपनी स्किन को लाल नहीं करना चाहते, तो रुक जाइए. जबरदस्त रगड़ा-रगड़ी से खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है. बल्कि आपको योग गुरु कैलाश बिश्नोई द्वारा बताए गए देसी नुस्खे को अपनाने की जरूरत है. फिर देखिए कैसे आपके हाथ पैर साफ और चमकदार होते हैं.

कैसे उतरेगा मैल

देखिए, रंगत तो पूरी तरह से नहीं बदल सकती, लेकिन अच्छी सफाई और देखभाल से इसे जरूर सुधारा जा सकता है. मैल और टैन हटाने का एक कमाल का नेचुरल और सस्ता नुस्खा बताया है, जिसके लिए आपको अलग से कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा.

कॉफा पाउडर

हल्दी

बेकिंग सोडा

शहद

नींबू

(ये सारी सामग्री जरूरत के अनुसार ही लीजिए)

टैनिंग हटाने के लिए पेस्ट कैसे तैयार करें

सबसे पहले 1 कटोरी में ये सारी चीजें मिलाकर गाढ़ा ब्राउन पेस्ट बना लें. जब आप मिलाएंगे तो हल्का-हल्का झाग भी निकलेगा.

इस पेस्ट को अपने हाथ, पैर, कोहनी और गर्दन जैसी काली जगहों पर 10 से 12 मिनट के लिए लगाएं. इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें.

फटाफट जानिए क्यों काम करता है ये नुस्खा

इसमें कैफीन होता है. यह डेड सेल्स (मैल) को निकालकर त्वचा को अच्छी तरह से साफ करती है. यह एक नेचुरल स्क्रब है.

इसमें कुरकुमिन होता है, जो त्वचा को नैचुरली चमकदार बनाता है और टैन को कम करता है.

यह गंदगी और टैन हटाने का एक बेहतरीन स्क्रब है (लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से बचें, यह स्किन को ड्राई कर सकता है.)

नींबू

इसमें साइट्रिक एसिड है, जो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है. यह कालापन और दाग-धब्बों को हल्का करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)