हरियाणा: डांसर ने छूने का विरोध किया तो युवकों ने कर दिया हमला, जान बचाकर भागी डांसर्स

नूंह जिले के तावडू खंड के गांव पचगांव में एक स्टेज प्रोग्राम में दो महिला डांसरों को उस वक्त अपनी जान बचाना भारी पड़ गया, जब स्टेज पर दर्जनों लोगों ने चढ़कर डांसरों के साथ मारपीट की. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. विवाद महिला डांसर को छूने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने को लेकर हुआ. अपने आप को भीड़ से घिरा देख महिला ने स्टेज से भगाकर अपनी जान बचाई. हालांकि, इस मारपीट के दौरान एक महिला डांसर को कुछ चोट भी आई है.

जानकारी के मुताबिक गांव पचगांव में रविवार को एजाज पुत्र लल्लू ने अपनी शादी से एक दिन पहले गांव में मनोरंजन के लिए तीन मेवाती डांसरों को बुलाया था. रविवार की रात गांव में मेवाती गाना पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था. जब डांसर पायल चौधरी स्टेज पर डांस कर रही थी. इस दौरान एजाज का चाचा डांसर के पास आया और अश्लील हरकतें करने लगा. इस पर डांसर नाराज हो गई और स्टेज पर दूल्हे के चाचा को पथप्पड़ मार दिया. जब यह घटना हुई तो स्टेज पर दो डांसर नाच रही थी.

सैकड़ो लोगों के सामने हुई इस घटना के बाद दूल्हा के चाचा ने तुरंत पायल चौधरी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. जिस पर महिला डांसर ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. दोनों ओर से कई बार हुए इतने में ही वह मौजूद दर्जनों लोगों ने डांसर को स्टेज पर घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे. मारपीट के दौरान कार्यक्रम में डांसरों के साथ आए लोगों ने महिलाओं को बचाने की कोशिश की लेकिन उनके साथ भी गांव के लोगों ने जमकर मारपीट की. मुश्किल से तीनों डांसरों ने भाग कर लोगों से अपनी जान बचाई. इस पूरी वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें कि मेवात में शादी समारोह में लोगों द्वारा मेवाती डांसरों को बुलाकर कार्यक्रम कराए जाते हैं. इन कार्यक्रम में महिला डांसर मेवाती अश्लील गानों पर डांस करते हुए दिखाई देती हैं. हालांकि, क्षेत्र के समाजसेवियों द्वारा कई बार ऐसे कार्यक्रमों का विरोध भी किया जाता रहा है, लेकिन मेवात में लगातार ऐसी डांसरों की संख्या बढ़ रही है. नाच गानों में यह झगड़ा पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी कई बार महिलाओं से मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं.