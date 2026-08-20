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हिसार कोर्ट में दिनदहाड़े गैंगस्टर काना की हत्या, 14 गोलियों से दहला कोर्ट परिसर

हरियाणा के हिसार में कोर्ट परिसर के अंदर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी में गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की मौत हो गई.

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हिसार कोर्ट में दिनदहाड़े गैंगस्टर काना की हत्या, 14 गोलियों से दहला कोर्ट परिसर
हरियाणा के हिसार में कोर्ट परिसर के अंदर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी.

हरियाणा के हिसार में गुरुवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई जब कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बदमाशों ने एक गैंगस्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी घायल हो गया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने अदालत परिसर में मौजूद वकीलों, मुकदमों से जुड़े लोगों और आम नागरिकों को दहशत में डाल दिया.

कोर्ट में पेशी के लिए आया था काना

पुलिस के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है. विनोद पानू उर्फ काना अपने एक साथी के साथ किसी मामले की सुनवाई के लिए मुख्य गेट से कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने करीब 14 राउंड फायरिंग की. अचानक हुई गोलीबारी से पूरे परिसर में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

अस्पताल में तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने विनोद पानू उर्फ काना को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके घायल साथी का इलाज जारी है.

हिसार के एएसपी मयंक मुद्गिल ने बताया कि फायरिंग में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, इसलिए उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और दूसरे हमलावर की तलाश भी जारी है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

कोर्ट परिसर के भीतर हुई इस वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हिसार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप बाजिया ने घटना को सुरक्षा की "पूरी विफलता" बताया. उन्होंने कहा कि अदालत परिसर में सख्त सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए थे और यह जांच का विषय है कि हथियारबंद हमलावर अंदर तक कैसे पहुंच गए.

31 मामलों में आरोपी था काना

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विनोद पानू उर्फ काना के खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज थे. वह हिसार की विधायक सावित्री जिंदल के निजी सहायक ललित शर्मा के भतीजे संजय उर्फ बिट्टू शर्मा हत्याकांड में भी आरोपी रहा था. काना को वर्ष 2017 में झज्जर से गिरफ्तार किया गया था. उस समय उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस के अनुसार उसकी गतिविधियां दिल्ली-एनसीआर सहित कई इलाकों तक फैली हुई थीं.

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