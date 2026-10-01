World Cup 2027 में 10 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच होगा महा-मुकाबला, ICC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक अक्टूबर को मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को केप टाउन में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा और फिर 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. यह बड़ा मुकाबला शुभमन गिल और उनकी टीम के लिए 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का रीमैच होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में भारत को हराया था. यह दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले 14 टीमों के इस बड़े टूर्नामेंट का भारत का पहला मैच होगा.

टूर्नामेंट के अपने पहले मैच के तीन दिन बाद, भारत 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के मशहूर वांडरर्स स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में उतरेगा. शुरुआती दो मैचों के बाद, भारत 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान का सामना करने के लिए सेंचुरियन जाएगा. इसके बाद भारत 17 अक्टूबर को क्वालीफायर A के खिलाफ अपने चौथे ग्रुप मैच के लिए ब्लोमफ़ोन्टेन जाएगा. भारत 24 अक्टूबर को विक्टोरिया फ़ॉल्स में सह-मेजबान ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने ग्रुप A के मैचों का समापन करेगा. वहीं, ग्रुप B में सह-मेजबान दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और क्वालीफायर B शामिल हैं.

2 अक्टूबर को टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत

टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर को विंडहोक में प्री-टूर्नामेंट 'सुपर सीरीज़' क्वालीफायर चरण के साथ होगी. ग्रुप स्टेज और सात टीमों वाले 'सुपर 7' राउंड-रॉबिन स्टेज के बाद, पहला सेमीफ़ाइनल 17 नवंबर को केप टाउन में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा.

21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा फाइनल

टूर्नामेंट का समापन 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में फाइनल के साथ होगा. दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक रिज़र्व डे (अतिरिक्त दिन) रखा गया है. शेड्यूल जारी करने के साथ ही, ICC ने 1 अक्टूबर से आधिकारिक टिकट बैलेट शुरू करने की घोषणा की. इससे दुनिया भर के फैंस को 21 नवंबर तक चलने वाली एक मुफ़्त और निष्पक्ष प्रक्रिया (जिसमें 'पहले आओ-पहले पाओ' का नियम लागू नहीं होगा) के ज़रिए अपनी सीट पक्की करने का मौका मिलेगा.

ICC चेयरमैन जय शाह ने एक बयान में कहा, 'शेड्यूल की घोषणा और टिकट बैलेट की शुरुआत ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की राह में अहम पड़ाव हैं. ये कदम फैंस को तीनों देशों में होने वाले क्रिकेट के शानदार जश्न के और करीब लाते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'ICC अपने विश्व कप इवेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फैंस तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए टिकट की कीमतें किफायती रखी गई हैं और ऐसे विकल्प दिए जा रहे हैं जिनसे परिवार, युवा और स्थानीय समुदाय खेल के रोमांच से जुड़ सकें.'

वनडे वर्ल्ड कप में कितनी होगी टिकट की कीमत?

उन्होंने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया दुनिया की बेहतरीन टीमों के लिए एक यादगार मंच तैयार करेंगे, जहां क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून, शानदार जगहें और मेहमानों के स्वागत का मशहूर अंदाज देखने को मिलेगा. हम दुनिया भर से आने वाले फैंस का स्वागत करने और ऐसी यादें बनाने के लिए उत्साहित हैं जो फाइनल के बाद भी लंबे समय तक बनी रहेंगी. क्रिकेट प्रेमियों से अपील की गई है कि वे टूर्नामेंट के लिए अपनी सीट पक्की करने हेतु आधिकारिक टिकट बैलेट के लिए रजिस्टर करें. शुरुआती मैचों के टिकट की कीमत USD 9.62 (R158) से शुरू होगी, जबकि बड़े मैचों के टिकट USD 31.31 (R514) तक के होंगे.

सह-मेज़बान दक्षिण अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे क्रमशः 9 और 11 अक्टूबर को अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेंगे. दक्षिण अफ्रीका का मुक़ाबला केप टाउन में न्यूज़ीलैंड से होगा, जबकि ज़िम्बाब्वे बुलावायो में अफ़गानिस्तान से भिड़ेगा. ICC के टूर्नामेंट नियमों के तहत, 'सुपर 7' स्टेज के लिए प्री-टूर्नामेंट सीडिंग तय कर दी गई है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि क्वालिफाई करने वाली टीमें ग्रुप स्टेज में अपनी अंतिम रैंकिंग की परवाह किए बिना, पहले से तय पोजिशन के साथ दूसरे राउंड में पहुंचेंगी। ग्रुप A में, भारत को A1 के तौर पर टॉप सीडिंग मिली है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया A2, पाकिस्तान A3 और इंग्लैंड A4 के तौर पर हैं. वहीं, ग्रुप B में न्यूज़ीलैंड को B1, को-होस्ट साउथ अफ़्रीका को B2 और श्रीलंका को प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए B3 सीड मिली है.

'उदाहरण के लिए, सुपर 7 चरण सोमवार, 25 अक्टूबर 2027 को जोहान्सबर्ग में A2 और B3 के बीच मैच के साथ शुरू होगा. अगर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों सुपर 7 स्टेज के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं, तो यह मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका होगा. 'अगर कोई नॉन-सीडेड टीम क्वालिफ़ाइंग पोज़िशन पर रहती है और पहले से सीडेड टीम नहीं, तो वह टीम उस सुपर 7 पोजिशन को ले लेगी जो उस पहले से सीडेड टीम को दी गई थी जिसे उसने हटाया है.

इसी उदाहरण में, अगर बांग्लादेश सुपर 7 चरण के लिए क्वालिफ़ाई करता है और श्रीलंका नहीं, तो बांग्लादेश B3 की जगह लेगा और 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा. यह सीडिंग इसलिए की गई है ताकि क्वालिफ़िकेशन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे और साथ ही फैन्स के लिए मैचों का शेड्यूल भी तय रहे,'

भारत और पाकिस्तान 'सुपर 7' राउंड में पहुंचते हैं तो क्या होगा?

अगर भारत और पाकिस्तान दोनों 'सुपर 7' राउंड में पहुंचते हैं, तो वर्ल्ड कप में उनके बीच दूसरी बार मुक़ाबला हो सकता है. अगर दोनों टीमें ग्रुप A से क्वालिफ़ाई करती हैं, तो उनका सुपर 7 मुक़ाबला 7 नवंबर को केप टाउन के न्यूलैंड्स में होना तय है. इसी तरह, भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ टूर्नामेंट का दूसरा मुक़ाबला 28 अक्टूबर को नए बने फ़ेल मोसी-ओआ-तुन्या में भी हो सकता है. इसी तरह, भारत 28 अक्टूबर को ज़िम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में बने नए 'फ़ेल मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम' में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ टूर्नामेंट का अपना दूसरा मैच खेल सकता है.

12 जगहों पर कुल 57 मैच खेले जाएंगे

इस टूर्नामेंट की मेज़बानी दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. 14 टीमों के इस टूर्नामेंट में 12 जगहों पर कुल 57 मैच खेले जाएंगे. अफ्रीका ने आखिरी बार 2003 में इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, जब दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और केन्या ने मिलकर इस इवेंट के आठवें सीजन की मेजबानी की थी. अपनी ICC रैंकिंग और स्टेटस के आधार पर दस टीमें पहले ही सीधे क्वालिफाई कर चुकी हैं. इनमें मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा भारत, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान शामिल हैं.

कहां-कहां खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के सभी मैच

दक्षिण अफ़्रीका टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचों की मेज़बानी आठ मैदानों पर करेगा: वांडरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलैंड्स (केप टाउन), किंग्समीड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गेबेरहा), मंगाउंग ओवल (ब्लोमफ़ोन्टेन), बोलैंड पार्क (पार्ल) और बफ़ेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी, जिसे पहले ईस्ट लंदन के नाम से जाना जाता था)। जिम्बाब्वे हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो) और विक्टोरिया फॉल्स में बने नए 'फ़ेल मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम' में मैचों की मेज़बानी करेगा. नामीबिया अपने वर्ल्ड कप मैच विंडहोक में बने नए 'नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड' में खेलेगा.

2027 के सीजन में वर्ल्ड चैंपियन तय करने के लिए चार चरणों वाला एक नया स्ट्रक्चर अपनाया जाएगा. टूर्नामेंट की शुरुआत एक प्री-टूर्नामेंट क्वालिफ़ायर 'सुपर सीरीज' से होगी, जिसमें 12वें, 13वें और 14वें नंबर की टीमें हिस्सा लेंगी ताकि मुख्य प्रतियोगिता के लिए आखिरी क्वालिफाइंग जगह तय की जा सके. इसके बाद क्वालिफ़ाई करने वाली टीम टॉप 11 टीमों के साथ मिलकर ग्रुप स्टेज के लिए छह-छह टीमों के दो ग्रुप में शामिल होगी. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें और ओवरऑल अगली सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीम, सात टीमों वाले 'सुपर 7' राउंड-रॉबिन फ़ेज़ में आगे बढ़ेंगी. सुपर 7 स्टेज की टॉप चार टीमें आखिर में सेमीफ़ाइनल में पहुँचेंगी और सेमीफ़ाइनल की विजेता टीमें फ़ाइनल मुक़ाबले में आमने-सामने होंगी.

भारत के लीग मैच

7 अक्टूबर: भारत vs ऑस्ट्रेलिया

10 अक्टूबर: भारत vs पाकिस्तान

14 अक्टूबर: भारत vs अफगानिस्तान

17 अक्टूबर: भारत vs क्वालीफायर A

24 अक्टूबर: भारत vs जिम्बाब्वे

पाकिस्तान के लीग मैच

8 अक्टूबर: पाकिस्तान vs अफगानिस्तान

10 अक्टूबर: पाकिस्तान vs भारत

15 अक्टूबर: पाकिस्तान vs क्वालीफायर A

19 अक्टूबर: पाकिस्तान vs जिम्बाब्वे

22 अक्टूबर: पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया

भारत-पाकिस्तान मैच

भारत और पाकिस्तान की टक्कर 10 अक्टूबर 2027 को जोहानिसबर्ग में होगी.

नॉकआउट मुकाबले

सेमीफाइनल 1: 17 नवंबर

सेमीफाइनल 2: 18 नवंबर

फाइनल: 21 नवंबर

जानें क्या है विश्व कप का फॉर्मेट

जुलाई 2026 में आईसीसी ने पुरुषों के वनडे विश्व कप के एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी. यह टूर्नामेंट एक नए तीन-स्टेज टूर्नामेंट फॉर्मेट को अपनाएगा. संशोधित के अनुसार शुरुआत क्वालीफिकेशन में 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमों को शामिल करते हुए एक नई 'सुपर सीरीज' के साथ होगी. ये तीनों टीमें राउंड-रोबिन फॉर्मेट में मुकाबला करेंगी, जिसमें केवल विजेता टीम ही अगले दौर में पहुंचेगी.

सफल टीम इसके बाद दूसरे स्टेज में शेष 11 क्वालीफाई कर चुके देशों के साथ जुड़ेगी, जहां छह-छह टीमों के दो ग्रुप 30 मैच खेलेंगे. प्रत्येक ग्रुप से टॉप तीन टीमें, साथ ही दोनों ग्रुपों में अगली सर्वश्रेष्ठ स्थान वाली टीम, नए शुरू किए गए 'सुपर 7' स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. सुपर 7 में सभी सात क्वालीफाइंग टीमें 21 मैचों की एक सिंगल राउंड-रोबिन लीग में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे स्थान की टीम से होगा और दूसरे स्थान की टीम तीसरे स्थान की टीम से भिड़ेगी. विजेता टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी.

वर्ल्ड कप 2027 के टिकट के लिए कैसे रजिस्टर करें?

दुनिया भर के क्रिकेट फैंस 1 अक्टूबर, 2026 को खुलने वाले बैलट के जरिए ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के टिकट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. टिकट बैलट, केप टाउन के जिट्ज म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट अफ्रीका में मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के ऑफिशियल मैच शेड्यूल की घोषणा के साथ ही खुलेगा. इस प्रोसेस से फैंस को इस बड़े टूर्नामेंट के 14वें एडिशन के टिकट पाने का बराबर मौका मिलेगा. हर जगह के फैंस को तीनों होस्ट देशों में होने वाले मैचों के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाने और अफ़्रीका के अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.

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