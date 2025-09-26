विज्ञापन
Gurugram News: बहू को बचाने आए पिता को कलयुगी बेटे ने बैट से पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस के ASI संदीप ने बताया कि 23 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस को एक बुजुर्ग के मृत अवस्था में अस्पताल लाए जाने और महिला के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी. जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी.

Gurugram News: बहू को बचाने आए पिता को कलयुगी बेटे ने बैट से पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में बेटे ने पिता को बैट से पीट-पीटकर मार डाला
  • गुरुग्राम में नीरज ने शराब के नशे में अपने पिता गुलाब सिंह की क्रिकेट बैट से पीट-पीट कर हत्या कर दी.
  • नीरज ने अपने पिता की हत्या के बाद अपनी पत्नी प्रीति को भी गंभीर रूप से घायल कर अस्पताल में भर्ती कराया.
  • पुलिस ने 23 सितंबर को हुई इस घटना के बाद आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
गुरुग्राम:

गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में एक कलयुगी ने बेटे ने बैट से पीटकर अपने पिता की हत्या कर दी. 75 साल का बुजुर्ग पिता अपनी बहू को बेटे की मार से बचाने के लिए बीच में आ गए थे. इसके बाद बुजुर्ग के शराबी बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला. पिता की हत्या करने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी को भी बुरी तरह पीटा. पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-5 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान भीमगड़ खेड़ी के रहने वाले नीरज के रूप में हुई. नीरज एक प्राइवेट कंपनी में लाइजनिंग ऑफिसर है. मृतक पिता सीनियर एडवोकेट थे. 

पिता को मारा, पत्नी को किया घायल 

गुरुग्राम पुलिस के ASI संदीप ने बताया कि 23 सितंबर को गुरुग्राम  पुलिस को एक बुजुर्ग के मृत अवस्था में अस्पताल लाए जाने और महिला के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी. जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो महिला ब्यान देने की स्थिति में नहीं थी. वहीं, पुलिस को पता लगा कि मृतक बुजुर्ग महिला का ससुर था. अगले दिन दोबारा पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला से पूछताछ की तो पता लगा कि महिला भीम नगर की रहने वाली प्रीति है जिसकी शादी भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले नीरज से हुई थी. 23 सितंबर की शाम को नीरज ने उसके साथ मारपीट की. इस दौरान उसके ससुर 75 वर्षीय गुलाब सिंह बीच में आए तो नीरज ने पास ही रखे क्रिकेट बैट से अपने ही पिता पर हमला कर दिया और उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी.

शराबी है आरोपी नीरज 

मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया कि नीरज एक प्राइवेट कंपनी में बतौर लाइजनिंग ऑफिसर कार्यरत है. वह शराब पीने का आदी है. शराब पीने के बाद अक्सर उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता था. नशे में वह पहले भी अपनी पत्नी प्रीति से मारपीट करता था. इस मारपीट का उसके पिता गुलाब सिंह विरोध करते थे. 23 सितंबर को जब वह अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था तो उसके पिता गुलाब सिंह बीच में आ गए. इस दौरान उसने गुस्से में अपने पिता पर क्रिकेट बैट और स्टील की रॉड से हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उधर, पुलिस ने मृतक गुलाब सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

