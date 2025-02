फरीदाबाद : पैसे चुराने और पढ़ाई न करने पर लगाई डांट तो लड़के ने पिता को किया आग के हवाले

हरियाणा के फरीदाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 14 वर्षीय लड़के ने अपने पिता को कमरे में बंद कर आग के हवाले कर दिया और खुद छत से कूदकर मौके से फरार हो गया. हालांकि, बाद में पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया और मामले में आगे की जांच जारी है.

जानकारी के मुताबिक यह घटना फरीदाबाद के नवीन नगर की है. दरअसल, पिता ने लड़के को पैसे चुराने और पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए फटकार लगाई थी. इसके बाद लड़के ने जो किया वो जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी. पिता के डांटने पर लड़के ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और फिर कमरे को आग लगा दिया. इस घटना में 55 वर्षीय आलम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई.

Faridabad, Haryana: A 14-year-old boy in Naveen Nagar locked his father in a room and set him on fire after being scolded for stealing money and neglecting studies. The incident occurred at AM. The father, 55-year-old Alam Ansari, died on the spot. Neighbors broke in but were… pic.twitter.com/baLUl5fsR8