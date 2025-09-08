विज्ञापन
फर्स्ट फ्लोर पर AC फटा, सेकंड फ्लोर पर धुआं भरने से पति पत्नी बेटी और कुत्ते की मौत, बेटे ने कूदकर बचाई जान

फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रात करीब 3 बजे ये घटना हुई. रात को जब लोग नींद में थे, तभी AC फट गया. हादसे में सचिन कपूर, पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान के अलावा पालतू कुत्ते की मौत हो गई.

फरीदाबाद:

फरीदाबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां ग्रीन फील्ड कॉलोनी के एक मकान में फर्स्ट फ्लोर पर एसी ब्लास्ट होने से आग लग गई. उसका धुआं ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पर भर गया. इस धुएं की वजह से वहां सो रहे पति, पत्नी, बेटी और कुत्ते की मौत हो गई. दूसरे कमरे में सो रहा उनका बेटा जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

रात 3 बजे हुई दर्दनाक घटना

ये दर्दनाक घटना ग्रीन फील्ड कॉलोनी के मकान नंबर 787 में रात करीब 3 बजे हुई. रात को जब लोग गहरी नींद में थे, उसी वक्त फर्स्ट फ्लोर पर लगे एसी का कंप्रेसर फट गया. आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया. उस फ्लोर पर रह रहे दंपति ने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दूसरी मंजिल पर धुआं भर गया. वहां सो रहा पूरा परिवार उस धुएं की चपेट में आ गया. 

परिवार के 3 लोगों की मौत

इस दर्दनाक हादसे में परिवार के मुखिया सचिन कपूर, पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के अलावा पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई. घटना की जानकारी देते हुए एक अन्य पड़ोसी मयंक ने बताया कि आग लगने की जानकारी उनकी मां ने उन्हें दी थी. जैसे ही एसी में आग लगी, जोर का धमाका हुआ. इसके चलते उनकी मां की आंख खुल गई. मां ने उन्हें जगाकर बताया कि पड़ोसियों के घर में आग लगी है.

बेटा सेकंड फ्लोर से कूदा

मयंक ने आगे बताया कि यह सुनते ही वह लोगों के बचाने के लिए भागे. दूसरी मंजिल पर पूरा परिवार फंसा हुआ था. आग पहली मंजिल पर लगी थी, जिसका धुआं दूसरी मंजिल में घुस गया था. धुआं काफी होने के चलते वहां मौजूद पूरा परिवार धुएं की चपेट में आ गया. पति-पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई. उनका पालतू कुत्ता भी नहीं बच पाया. बेटे ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई. 

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को बाहर निकलवाया. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भिजवाया.  उन्हें सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

