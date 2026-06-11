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फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद हिस्ट्रीशीटर सोनू गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

गुरुवार, 11 जून की सुबह पुलिस सूचना के आधार पर हिस्ट्रीशीटर सोनू की घेराबंदी की. इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी.

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फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद हिस्ट्रीशीटर सोनू गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल
गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर सोनू जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा

हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad) पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वांछित हिस्ट्रीशीटर सोनू को गिरफ्तार किया है. सोनू के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. घायल आरोपित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह संयुक्त कार्रवाई अपराध शाखा सेक्टर-85 और अपराध शाखा सेंट्रल की टीम ने की है. 

मुठभेड़ के बाद हिस्ट्रीशीटर सोनू को पुलिस ने दबोचा

पुलिस के अनुसार, 11 जून की अल सुबह आईएमटी से मच्छगर जाने वाले मार्ग पर आरोपी की घेराबंदी की गई. सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर सोनू ने चार राउंड फायरिंग की. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की. इस दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज

आरोपी थाना पल्ला क्षेत्र में घरों में चोरी के कई मामलों में वांछित था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सोनू एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के नोएडा सहित विभिन्न स्थानों पर गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास समेत कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

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