वो एक कमजोर सीएम...दुर्गापुर गैंगरेप केस में ममता बनर्जी के बयान पर अनिल विज का पलटवार

पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के दुर्गापुर स्थित एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है. इस मामले में सीएम ममता बनर्जी अजीब बयान देकर बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं. पश्चिम बंगाल सीएम के बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दरअसल इस तरह सीएम बता रही है कि वह एक कमजोर मुख्यमंत्री है और एक महिला होने के नाते अन्य महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है. इससे पहले भी उन्होंने कई मामलों में अपनी बेचारगी बताई है.

सीएम ममता के किस बयान पर विवाद

गैंगरेप की घटना के बाद CM ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि 23 वर्षीय छात्रा देर रात कैंपस से कैसे निकल गई. मीडिया को दिए अपने पहले बयान में उन्होंने पूछा, "वह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आई?" मुख्यमंत्री ने इस घटना को "चौंकाने वाला" बताया और कहा कि बंगाल पुलिस सभी ज़रूरी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों और "नाइट कल्चर" का ध्यान रखना चाहिए. बनर्जी ने कहा, "उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी. यह एक जंगली इलाका है."

कांग्रेस पर क्या कुछ बोले अनिल विज

अनिल विज से पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा, और यदि कोई नेता मीडिया में बयान देता है या पार्टी लाइन से हटकर कोई रुख अपनाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।