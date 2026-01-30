विज्ञापन
विशेष लिंक

सोशल सर्कल से भी बाहर हूं , कल एग्‍जाम है... सुसाइड से पहले 13 साल की मासूम ने डायरी में बयां किया दर्द

गुरुग्राम में 13 वर्षीय लड़की ने पढ़ाई के दबाव और सोशल सर्कल से अलगाव के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या की. पुलिस ने डायरी बरामद कर जांच शुरू की है.

Read Time: 3 mins
Share
सोशल सर्कल से भी बाहर हूं , कल एग्‍जाम है... सुसाइड से पहले 13 साल की मासूम ने डायरी में बयां किया दर्द
गुरुग्राम में 13 साल की मासूम ने की आत्‍महत्‍या, डायरी से खुले कई राज(AI इमेज)
  • गुरुग्राम में एक 13 वर्षीय नौवीं कक्षा की छात्रा ने परीक्षा के दबाव और सामाजिक अलगाव के कारण आत्महत्या की
  • छात्रा ने अपनी डायरी में परीक्षा की तैयारी में असमंजस और दोस्तों से दूरी बनाने का उल्लेख किया था
  • घटना बुधवार रात को हुई, जब छात्रा ने अपने कमरे में छत के पंखे से फांसी लगाई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुरुग्राम:

'कल एग्‍जाम है, समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कहां से शुरू करू... मैं अपने सोशल सर्कल से भी बाहर हो गई हूं.' सोशल सर्कल से बाहर होने का दुख और परीक्षा के डर ने एक 13 साल की मासूम बच्‍ची की जान ले ली. वह नौंवी क्‍लास में थी और एग्‍जाम का डर उसने अपने दिमाग पर इतना हावी कर लिया था कि फांसी के फंदे से झूल गई. मामला दिल्‍ली से सटे गुरुग्राम का है. गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि एक 13 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बच्‍ची किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रही थी, वह उसने अपनी डायरी में लिखा है.  

छत के पंखे से लटकर लगाई फांसी

बच्‍ची के कमरे से पुलिस को एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें उसने लिखा था- वह पढ़ाई के दबाव में थी और अपने सोशल सर्कल से अलग हो गई थी. पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार रात को हुई जब अदिति अपने कमरे में सोने गई थी. अगली सुबह, उसकी मां उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन दरवाजा बंद पाया. बार-बार बुलाने पर भी बेटी ने दरवाजा नहीं खोला. खिड़की से देखने पर उसकी मां ने उसे छत के पंखे पर फंदे से लटका हुआ पाया. इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

ये भी पढ़ें :- साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, विवादित वीडियो से चर्चा में आई थीं

डायरी में बयां किया दर्द

पुलिस ने लड़की के कमरे से एक डायरी बरामद की है, जिसमें उसने लिखा था कि गुरुवार को उसका एग्‍जाम है और उसे समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई कहां से शुरू करे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने अपनी डायरी में दोस्तों से दूरी बनाने का भी जिक्र किया है. इन दोनों का ही उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, जिसका परिणाम सुसाइड के रूप में शायद सामने आया. एएसआई महेंद्र सिंह ने कहा, 'लड़की के माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. लड़की के मोबाइल फोन की भी जांच की गई है. उसने अपनी डायरी में पढ़ाई के दबाव के बारे में लिखा है. हम मामले की जांच कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें :- ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल से कूदकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, 6 महीने से था बेरोजगार

अदिति अपने परिवार के साथ अप्रैल में लखनऊ से गुरुग्राम आई थी और नौवीं कक्षा में एक निजी स्कूल में दाखिला लिया था. पुलिस ने बताया कि उसकी मां हरदोई के एक सरकारी विभाग में काम करती हैं और उसके पिता बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि फैमिली गुरुग्राम में शिफ्ट क्‍यों हुई थी?

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Girl Suicide, Gurugram Suicide Case, Gurugram Girl Diary
Get App for Better Experience
Install Now