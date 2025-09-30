विज्ञापन
विशेष लिंक

गुरुग्राम के इंजीनियर ने पत्नी की गला घोंट खुद भी लगाई फांसी, दोस्त को भेजा ये वीडियो मैसेज

Gurugram News: इंजीनियर अजय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी स्वीटी पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी. दोनों की शादी तीन साल पहले हुई थी.

Read Time: 2 mins
Share
गुरुग्राम के इंजीनियर ने पत्नी की गला घोंट खुद भी लगाई फांसी, दोस्त को भेजा ये वीडियो मैसेज
गुरुग्राम में इंजीनियर ने की पत्नी की हत्या.
  • गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी.
  • इंजीनियर ने खुद भी फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली. वजह की जांच की जा रही है.
  • इंजीनियर अजय कुमार ने अपने दोस्त को एक वीडियो मैसेज भेजकर आत्महत्या करने की बात कही थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुरुग्राम:

दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक आवासीय सोसायटी में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या (Gurugram Engineer Wife Murder) कर दी. इसके बाद उसने फांसी के फंदे पर लटककर खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस का कहना है कि 30 साल के इंजीनियर अजय कुमार ने अपने दोस्त को एक वीडियो मैसेज भेजकर आत्महत्या करने की बात कही थी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

ये भी पढ़ें- बरेली में चलेगा बुलडोजर! हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कसेगा शिकंजा

इंजीनियर ने फ्लैट में लगाई फांसी

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस इंजनियर के फ्लैट पर पहुंची. वहां पर दंपति मृत हालत में मिला. अजय और स्वीटी शर्मा की शादी तीन साल पहले हुई थी. दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. वे गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करते थे.

आत्महत्या से पहले दोस्त को भेजा वीडियो मैसेज

अजय के दोस्त ने बताया कि उसने रविवार दोपहर को सवा 3 बजे उसे एक वीडियो भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वह आत्महत्या करने जा रहा है. पुलिस ने अजय के दोस्त के हवाले से बताया कि वीडियो से ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था.

हत्या के पीछे की वजह क्या, पुलिस कर रही जांच

पुलिस जब सेक्टर 37 में अजय के फ्लैट पहुंची तो स्वीटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके गले में दुपट्टा था. वहीं अजय पंखे से बने फंदे से लटका मिला. ऐसा लग रहा है कि अजय ने अपनी पत्नी की हत्या की है. पुलिस का कहना है कि दोनों घटनाओं के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है.

स्वीटी के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. उन्होंने अजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. सेक्टर 10ए थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है.बता दें कि अजय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला था, जबकि स्वीटी पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी. दोनों की शादी तीन साल पहले हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi NCR NEWS, Gurugram Suicide, Engineer Suicide, Engineer Wife Murder, Gurugram Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com