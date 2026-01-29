विज्ञापन
साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, विवादित वीडियो से चर्चा में आई थीं

राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की मौत शाम करीब 5:30 बजे हो चुकी थी, जबकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से रात करीब 9:28 बजे एक लंबी पोस्ट की गई. पोस्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं.

  • राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार को मौत हुई, जिससे कई सवाल उठे हैं
  • साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके निधन के बाद एक सुसाइड नोट भी पोस्ट किया गया है, जो विवादित है
  • अस्पताल के अनुसार साध्वी की मौत शाम पांच बजकर तीस मिनट पर हुई थी, जबकि पोस्ट रात नौ बजकर अट्ठाईस मिनट पर आई
जोधपुर:

राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार को संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत सवालों के घेरे में है. साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक सुसाइड नोट भी पोस्ट किया गया है. इस पर भी बवाल है. दरअसल, अस्पताल सूत्रों के अनुसार, साध्वी की मौत शाम करीब 5:30 बजे हो चुकी थी, जबकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से रात करीब 9:28 बजे एक लंबी पोस्ट की गई. पोस्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. आखिर, कौन थीं कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा...? साध्‍वी की मौत कैसे हुई, क्या हुआ था उनके साथ, जानिए हर एक बात. 

पिछले साल जुलाई मेंसाध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वह काफी तनाव में थी. इसको लेकर पुलिस में रिर्पोट दर्ज हुई थी. साध्वी ने तब कहा था कि ये पिता-पुत्री के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है. वह किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं. 

साध्वी प्रेम बाईसा के शव को एसडीएम अस्‍पताल लेकर क्‍यों नहीं गए पिता?

मारवाड़ की कथा वाचक और साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार को जिन परिस्थितियों में मौत हुई, उन्‍हें सामान्‍य नहीं कहा जा सकता है. पिता और एक अन्‍य शख्‍स साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर अस्‍पताल पहुंचे. तब समय लगभग 5 बजकर 30 मिनट हुआ था. डॉक्‍टर ने साध्वी प्रेम बाईसा की जांच की, लेकिन अस्‍पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. अस्‍पताल के संचालक डॉक्‍टर प्रवीण जैन ने इस बात की पुष्टि की है. प्रवीण जैन ने बताया कि हमने पुलिस को साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की खबर दी और परिवार से कहा कि शव को एसडीएम अस्‍पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका पोस्‍टमार्टम होता. हालांकि, साध्वी प्रेम बाईसा के पिता उनके शव को बोरानाडा स्थित उनके आश्रम लेकर चले गए, ये काफी अजीब है. 

श्रम में क्‍यों किया गया साध्वी प्रेम बाईसा का कमरा सीज

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की खबर मिलने के बबाद बोरानाडा थाने से सब इंस्पेक्टर आश्रम पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने साध्वी प्रेम बाईसा का कमरा सीज करवा दिया है, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न किया जा सके. साथ ही शव को एमडीएम भेजा गया है. एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि साध्वी को परिजन निजी अस्पताल लेकर गए थे. उनकी मौत हो चुकी थी. साध्वी प्रेम बाईसा के शव के पोस्‍टमार्टम के बाद ये जानकारी सामने आ सकती है कि आखिर मौत की असली वजह क्‍या थी?

