हिमाचल में अनोखी शादी: श्रीलंका का दूल्हा, सिरमौर की दुल्हन, न्यूजीलैंड से बारात क्यों आई

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में आज एक ऐसी अनोखी शादी हुई, जिसने रामनगरी को वैश्विक मंच पर ला दिया. श्रीलंका के दूल्हे को सिरमौर की बेटी से न्यूजीलैंड में काम के दौरान प्यार हुआ और वह अपने परिवार व दोस्तों के साथ सात समंदर पार से बारात लेकर हिमाचल पहुंचा. इस शादी की खास बात यह रही कि बारात में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका समेत करीब आधा दर्जन देशों के लोग बाराती बने, जिन्होंने पहाड़ी नाटी पर जमकर ठुमके लगाए.

न्यूजीलैंड में पनपी प्यार की अनूठी दास्तान

यह प्रेम कहानी आधुनिक समय की है, जिसकी शुरुआत न्यूजीलैंड में हुई. सिरमौर के शिलाई बशवा गांव की बेटी रशिका नेगी और श्रीलंका के दूमिन्दु विथानागे न्यूजीलैंड में एक साथ नौकरी करते थे. साथ काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हुई. नंबर एक्सचेंज हुए, और हाय हैलो से शुरू हुआ बातों का सिलसिला रात-रात भर चलने लगा. जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई, और दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया. अपने प्यार को मुकाम देने के लिए, दूमिन्दु अपने परिवार और दोस्तों को लेकर सुदूर न्यूजीलैंड से हिमाचल के पांवटा साहिब पहुंचे, जहां एक रिजॉर्ट में शादी की रस्में शुरू हुईं.

सनातनी रीति-रिवाज से लिए सात फेरे

पांवटा साहिब के रिजॉर्ट में जब बैंड-बाजे के साथ दूल्हे की बारात आई, तो दुल्हन के परिवार ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. पूरी शादी सनातनी रीत-रिवाज के साथ संपन्न हुई, वरमाला हुई और दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते हुए हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए.

शादी के बाद दूल्हे दूमिन्दु विथानागे ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मेरी शादी हिमाचल में हो रही है. भारत में शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है."

विदेशी बारातियों ने लगाए हिमाचली व उत्तराखंडी धुनों पर ठुमके

इस शादी का मुख्य आकर्षण रहे दूल्हे के विदेशी दोस्त और मेहमान. बारात में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे देशों के पुरुष और महिला बाराती शामिल हुए. सभी विदेशी मेहमानों ने हिमाचली और उत्तराखंडी लोकगीतों पर जमकर डांस किया. उत्तराखंड व हिमाचल के प्रसिद्ध लोक कलाकारों अज्जू तोमर व अजय चौहान की जोड़ी ने शादी समारोह में खूब समां बांधा.

सबसे खास पल वह रहा जब विभिन्न देशों से आए बारातियों ने स्थानीय लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर पहाड़ी लोक नृत्य रास नाटी में हिस्सा लिया और संस्कृति के इस अनूठे मेल का आनंद लिया.

शादी में जुटे कई दिग्गज नेता

इस हाई-प्रोफाइल शादी की चर्चा केवल स्थानीय लोगों के बीच ही नहीं रही, बल्कि इसमें कई प्रमुख राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियां भी शामिल हुईं. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक बलदेव तोमर समेत कई नेता, उद्यमी और सिरमौर जिले के व्यवसायी इस अनोखी शादी के गवाह बने.