हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा, रात के अंधेरे में 22 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 4 की मौत

हिमाचल में रात के अंधेरे में बड़ा सड़क हादसा हो गया. कुल्लू के सोज्झा के पास एक बस खाई में गिर गई जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है. बस में 22 यात्री सवार थे जिनमें 18 को बचा लिया गया है और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है. प्रशासन,पुलिस, राजस्व विभाग,अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस कंट्रोल रूम कुल्लू से मिली जानकारी के अनुसार सोज्झा के पास एक बस सड़क से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी.इस वाहन में कुल 22 लोग सवार थे जिनमें 20 वयस्क और 2 बच्चे शामिल थे. इनमें से 18 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CH) बंजार भेज दिया गया है.अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिली है जिनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं.

#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: As per information received by the Police Control Room Kullu, a traveller vehicle met with an accident near Sojha after falling off the road. A total of 22 persons were on board (20 adults and 02 children). Out of these, 18 persons have been… pic.twitter.com/lWysAJJWy8 — ANI (@ANI) April 4, 2026

प्रशासन और स्थानीय लोगों का सराहनीय काम

प्रशासन, पुलिस, राजस्व विभाग, अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.स्थानीय निवासियों ने भी तुरंत मदद की और उनकी भूमिका सराहनीय रही. फिलहाल तलाशी और शिनाख्त का काम जारी है.अधिक जानकारी जुटाई जा रही है.

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