हमीरपुर में एक आवारा कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 24 लोगों को काटा, इलाके में दहशत

हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर नगर परिषद क्षेत्र में सोमवार को उस समय दहशत फैल गई जब एक आवारा कुत्ते ने कथित तौर पर 24 लोगों को काट लिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 23 घायलों का इलाज सुजानपुर अस्पताल में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को हमीरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. नगर निगम अधिकारी रमन शर्मा ने कहा कि कुत्ते को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम तैनात की गई है और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है.

खबरों के मुताबिक, यह मादा कुत्ता पिछले कुछ दिनों से सुजानपुर नगर निगम क्षेत्र के आसपास घूम रही थी. सोमवार सुबह उसने अचानक राहगीरों पर हमला कर दिया, जिससे इलाके के बच्चों और बुजुर्गों में दहशत फैल गई. सुजानपुर अस्पताल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) राज कुमार ने बताया कि सभी घायलों को एंटी-रेबीज टीके लगा दिए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कुत्तों के काटने के और भी मरीज अस्पताल आ रहे हैं. यह ताजा घटना हाल के दिनों में हमीरपुर के विभिन्न हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं के बाद हुई है.