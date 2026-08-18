गुजरात के वेरावल समुद्र तट पर मृत मिली 40 फीट लंबी हंपबैक व्हेल, लोगों की उमड़ी भीड़

गिर सोमनाथ जिले के वेरावल समुद्र तट पर 40 फीट लंबी एक विशालकाय हंपबैक व्हेल का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. समुद्र की लहरों के साथ बहकर तट पर पहुंचे इस दुर्लभ समुद्री जीव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की. शुरुआती निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि मृत जीव व्हेल शार्क नहीं बल्कि हंपबैक व्हेल है. अधिकारियों का मानना है कि व्हेल की मौत कुछ दिन पहले हुई होगी और बाद में उसका शव समुद्री धाराओं के साथ तट तक पहुंचा. गिर सोमनाथ से NDTV के लिए वाला अर्जुनभाई भगवान भाई की रिपोर्ट.

समुद्र तट पर दिखाई दिया विशाल शव

रविवार को वेरावल समुद्र तट पर लोगों ने समुद्र किनारे एक विशाल समुद्री जीव का शव देखा. देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी. करीब 40 फीट लंबी व्हेल के आकार ने सभी को हैरान कर दिया. सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया.

Humpback Whale: बीच पर मौजूद व्हेल को देखते लोग

जांच में हंपबैक व्हेल होने की पुष्टि

प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह व्हेल शार्क नहीं बल्कि हंपबैक व्हेल है. हंपबैक व्हेल दुनिया के सबसे बड़े समुद्री स्तनधारियों में गिनी जाती है और अपनी लंबी यात्रा तथा विशाल आकार के लिए जानी जाती है. वन विभाग के अधिकारियों ने शव का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

ट्रॉलर से टक्कर की आशंका

वन विभाग को शुरुआती तौर पर संदेह है कि किसी बड़े ट्रॉलर या जहाज से टक्कर लगने के कारण व्हेल की मौत हुई हो सकती है. हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल यह केवल एक प्रारंभिक आशंका है. मौत के सही कारणों का पता विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा.

कई दिन पुराना बताया जा रहा शव

अधिकारियों के अनुसार शव की स्थिति को देखकर लगता है कि व्हेल की मौत कुछ दिन पहले हुई थी. इसके बाद समुद्री धाराओं और लहरों के प्रभाव से शव बहकर वेरावल तट तक पहुंच गया. विशेषज्ञ यह भी जांच कर रहे हैं कि मौत समुद्र में प्राकृतिक कारणों से हुई या किसी बाहरी कारण की वजह से.

मशीनों की मदद से हटाया जा रहा शव

व्हेल के विशाल आकार को देखते हुए उसके शव को समुद्र तट से हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है. वन विभाग की टीम शव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है, जहां विशेषज्ञों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

वन विभाग की वेटरनरी टीम व्हेल का पोस्टमार्टम करेगी. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी. फिलहाल वेरावल समुद्र तट पर मिला यह विशाल समुद्री जीव लोगों के आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वहीं वन विभाग की टीम मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

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