गुजरात में साबरमती नदी के किनारे दधीचि पुल पर मंगलवार की रात एक हाई वोल्‍टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां एक शख्‍स अपनी जान देने के इरादे से पहुंचा था, वह छलांग लगाने ही वाला था, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया. वहां मौजूद लोगों ने इस शख्‍स को क्रैन की मदद से बचाया. हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है क‍ि ये शख्‍स अपनी जान देने क्‍यों जा रहा था.

नदी में कूदने ही वाला था, तभी...

इस ड्रामेटिक रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर लिया. युवक दधीचि पुल से साबरमती नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था. युवक सुरक्षा जाल पर चढ़ गया और नदी में गिरने से कुछ ही पल दूर था कि पुल पर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया. इस समय वह युवक रेलिंग से चिपका खड़ा था. ऐसे में लोगों ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक कपड़ा बांध दिया.

JCB पर लटककर लोगों ने बचाया

इस बीच दमकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया. लेकिन दमकल विभाग के पहुंचने से पहले, बचावकर्मियों ने वहां से गुज़र रही एक जेसीबी को बुलाया और उसे रेलिंग के पास खड़ा कर दिया, ताकि वे उस पर चढ़कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल सकें. इस बीच सैकड़ों लोग पुल पर इकट्ठा हो गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जेसीबी के ऊपर चढ़ गए और सेफ्टी नेट पर फंसे युवक को ऊपर लाने की कोशिश की जाने लगी.

काफी मशक्‍कत के बाद युवक को इस युवक को ऊपर लाया गया. युवक जैसे ही ऊपर आया, वहां खड़े लोगों ने खुशी में तालियां बजाना शुरू कर दिया. सुसाइड करने पहुंचे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

