अब सूरत एयरपोर्ट पर भी मिलेगी शराब और लग्जरी सामान, ड्यूटी फ्री शॉप्स खुलने से यात्रियों को कितना फायदा,समझिए

- सूरत एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स की शुरुआत से यात्रियों को शराब, परफ्यूम जैसे उत्पाद सस्ते मिलेंगे
- ड्यूटी फ्री शॉप्स के लिए 18 मार्च से टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें देशभर के व्यापारी भाग ले सकते हैं
- चयनित कंपनी को दुकान स्थापित करने और सभी लाइसेंस लेने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा
गुजरात के सूरत एयरपोर्ट से एक बड़ी आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबर सामने आई है.यहां यात्रियों को जल्द ही ड्यूटी फ्री शॉप्स की सुविधा मिलने वाली है.यह पहल लंबे समय से की जा रही मांग का परिणाम है, क्योंकि सूरत तेजी से एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभर रहा है और यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ड्यूटी फ्री शॉप्स शुरू होने के बाद यात्रियों को शराब, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट और अन्य लग्जरी उत्पाद बिना टैक्स के यानी बाजार से कम कीमत पर मिलेंगे, जिससे उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेहतर होगा और उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी
पूरी तरह पारदर्शी है टेंडर प्रक्रिया
NDTV से बातचीत में एयरपोर्ट डायरेक्टर ए एन शर्मा ने बताया कि यात्रियों और स्थानीय लोगों की लगातार मांग थी कि सूरत एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी फ्री शॉप्स शुरू की जाएं, क्योंकि यह गुजरात का एक प्रतिष्ठित एयरपोर्ट बन चुका है.इसी को ध्यान में रखते हुए 18 मार्च को टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसकी अंतिम तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है और इसमें भाग लेने के लिए किसी प्रकार की भौगोलिक सीमा नहीं है, यानी सूरत, अहमदाबाद ही नहीं बल्कि देशभर के व्यापारी इसमें हिस्सा ले सकते हैं.इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बेहतर ऑपरेटर के चयन की संभावना मजबूत होगी.
उन्होंने आगे बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिस कंपनी का चयन किया जाएगा, उसे सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और दुकानें स्थापित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा. इस दौरान राज्य सरकार, कस्टम विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत सभी लाइसेंस और अनुमतियां ली जाएंगी. एयरपोर्ट प्रशासन की कोशिश रहेगी कि इस निर्धारित समयसीमा के भीतर ही ड्यूटी फ्री शॉप्स शुरू कर दी जाएं, ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ मिल सके और एयरपोर्ट की सेवाओं का स्तर और ऊंचा उठाया जा सके.
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ड्यूटी फ्री शॉप्स से यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा
ड्यूटी फ्री शॉप्स की शुरुआत के साथ ही यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा कीमतों में मिलने वाली राहत के रूप में होगा.खासतौर पर शराब, चॉकलेट और अन्य लग्जरी प्रोडक्ट्स बाजार के मुकाबले काफी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर ड्यूटी और टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि उत्पादों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, ताकि यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद अनुभव मिल सके.यह कदम न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि एयरपोर्ट की ब्रांड वैल्यू को भी मजबूत करेगा.
सूरत के लिए कई नए अवसर
आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पहल सूरत के लिए कई नए अवसर लेकर आ सकती है.ड्यूटी फ्री शॉप्स के जरिए एयरपोर्ट को एक अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी. वहीं, यदि टेंडर सूरत के किसी स्थानीय व्यापारी को मिलता है, तो इसका सीधा लाभ शहर की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इस तरह यह प्रोजेक्ट न सिर्फ एक सुविधा है, बल्कि स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है.
भविष्य की योजनाओं को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अन्य एयरलाइंस के साथ लगातार बातचीत चल रही है, ताकि सूरत से उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सके. जैसे-जैसे फ्लाइट्स बढ़ेंगी, यात्रियों का फुटफॉल भी बढ़ेगा, जिससे ड्यूटी फ्री शॉप्स और अन्य वेंडर्स को अधिक बिजनेस मिलेगा. साथ ही, यदि कोई ऑपरेटर या व्यापारी नए और इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, तो उसे सरकारी गाइडलाइंस के तहत लागू करने की भी कोशिश की जाएगी. कुल मिलाकर, सूरत एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स की शुरुआत शहर को एक आधुनिक, सुविधाजनक और आर्थिक रूप से सशक्त एविएशन हब बनाने की दिशा में एक अहम और निर्णायक कदम माना जा रहा है.
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