VIDEO: सूरत जाने वाली फ्लाइट हुई लेट, तो यात्री एयर होस्टेस संग गोवा एयरपोर्ट पर ही करने लगे गरबा

Garba AT Goa Airport: मयूर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट बताया कि सूरत जाने के लिए वह बहुत ही उत्सुक हैं. इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल बन गया. फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत स्पीकर की व्यवस्था की और सभी को गरबा के लिए इकट्ठा कर लिया.

गोवा एयरपोर्ट पर मना नवरात्रि का जश्न.
  • सूरत जाने वाली एक फ्लाइट गोवा एयरपोर्ट से पांच घंटे लेट हुई, जिससे यात्री कुछ देर के लिए निराश हो गए थे.
  • यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही गरबा शुरू कर दिया, वहां का माहौल एक मेले जैसा बन गया और सबमें उत्साह देखा गया.
  • फ्लाइट अटेंडेंट ने स्पीकर की व्यवस्था कराई और एयरलाइन स्टाफ समेत यात्रियों ने लोकगीतों पर गरबा करके जश्न मनाया
गोवा:

देशभर में इन दिनों नवरात्रि की धूम है. गुजरात समेत देश के अन्य राज्यों में जमकर गरबा (Garba At Goa Airport) हो रहा है. मां की भक्ति में लोग इस कदर डूबे हुए हैं कि नवरात्रि का जश्न मनाने के लिए उनको किसी खास जगह की जरूरत नहीं है. सूरत जाने वाली एक फ्लाइट लेट हुई तो यात्रियों ने गोवा एयरपोर्ट पर केबिन क्रू मेंबर्स के साथ ही गरबा करना शुरू कर दिया.

गोवा एयरपोर्ट पर जमकर हुआ गरबा 

सूरत के मयूर काम के सिलसिले में गोवा गए थे. वह जल्द अपना काम निपटाकर सूरत लौटना चाहते थे, ताकि नवरात्रि का जश्न मना सके. उन्होंने ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया था, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया. मयूर ने फिर फ्लाइट का टिकट बुक कराया. मयूर उस वक्त हैरान रह गए जब उनको पता चला कि फ्लाइट भी 5 घंटे लेट है. लेकिन फिर भी मयूर और उनके साथी बिल्कल भी उदास नहीं हुए. उन्होंने गोवा हवाई अड्डे को ही मेला मैदान में बदल दिया. सभी ने एक साथ गरबा कर नवरात्रि का जश्न मनाया.

फ्लाइट थी 5 घंटे लेट, एयरपोर्ट बना मेला क्षेत्र

सूरत जाने वाली फ्लाइट रविवार शाम 5 बजे गोवा से रवाना होने वाली थी. मयूर और उनके साथी सूरत जाकर नवरात्रि उत्सव और खासकर गरबा में शामिल होने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे. लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनकी फ्लाइट लेट हो गई.

स्पीकर का इंतजाम और बन गया माहौल

मयूर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट बताया कि सूरत जाने के लिए वह बहुत ही उत्सुक हैं. इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल बन गया. फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत स्पीकर की व्यवस्था की और सभी को गरबा के लिए इकट्ठा कर लिया. एयरलाइन स्टाफ समेत कई लोगों ने लोकगीतों पर जमकर डांस किया. इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पारंपरिक धुनों पर यात्रियों ने किया गरबा

वायरल वीडियो में लोग पारंपरिक धुनों पर गरबा करते देखे जा सकते हैं. वह तालियां बजाते और एक गोले में घूमते और झूमते नज़र आ रहे हैं. घेरे के बीच में खड़ा एक शख्स गरबा कर रहे लोगों से घेरे का दायरा बढ़ाने की अपील कर रहा है, ताकि अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकें. बीच-बीच में एयरलाइन स्टाफ भी जश्न में शामिल होकर तालियां बजाता दिखाई दे रहा है.

