तरबूज में तस्करी! गुजरात में चोरी-छिपे शराब का जखीरा ले जा रहे थे आरोपी, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

Gujarat Liquor Smuggling Case: गुजरात में शराब बंदी के बावजूद तस्कर नए-नए तरीकों से तस्करी को अंजाम दे रहे हैं. सूरत में शराब तस्करी का एक अनोखा अंदाज़ सामने आया है, जहां तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए तरबूज से भरी गाड़ी का सहारा लिया. लेकिन क्राइम ब्रांच की तीखी नजरों से उनकी यह चालाकी बच नहीं पाई. तरबूज के ढेर के पीछे छिपाया गया शराब का बड़ा जखीरा सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है.

तरबूज के बीच छिपाई गई शराब

सूरत के पुना कुम्भारिया इलाके में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी में अवैध शराब शहर में लाई जा रही है. सूचना के बाद पुलिस टीम ने कांगारू सर्कल के पास ब्रिज के नीचे निगरानी शुरू की. कुछ देर बाद एक बोलेरो पिकअप दिखाई दी, जिसमें ऊपर से तरबूज भरे थे. पहली नजर में वाहन बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोककर जांच शुरू की.

तलाशी में निकला शराब का जखीरा

जैसे ही पुलिस ने तरबूज नीचे हटाए, उनके नीचे विदेशी शराब की पेटियां दिखाई दीं. अधिकारी भी दंग रह गए कि तरबूज के बीच इतनी बड़ी मात्रा में शराब छुपाई गई थी. यह साफ था कि तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकले थे, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से आरोपी राजू उर्फ लुहार उर्फ राजुलाल (38), निवासी झालावाड़, राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि वह काफी समय से अवैध शराब कारोबार में शामिल रहा है. उसके खिलाफ पहले भी गुजरात निषेध अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं.

8.48 लाख से अधिक का मुद्दामाल जब्त

वाहन से कुल 50 पेटी शराब और बीयर बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग ₹4.88 लाख आंकी गई है. इसके अलावा बोलेरो पिकअप वाहन (₹3.5 लाख) और एक मोबाइल फोन (₹10,000) भी जब्त किए गए. कुल मिलाकर पुलिस ने ₹8.48 लाख से अधिक का माल कब्जे में लिया.

तस्करी नेटवर्क की जांच तेज

सूरत क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है और शराब की सप्लाई कहां से हो रही थी. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं. तरबूज की आड़ में छिपाई गई इस तस्करी ने एक बार फिर दिखा दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी तरकीबें निकाल लें, पुलिस की चौकसी और कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं होता.