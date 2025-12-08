विज्ञापन
विशेष लिंक

आज की पीढ़ी के लिए खेल से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी: NDTV से बातचीत में बोले कपिल देव

Kapil Dev: क्रिकेट मैदान पर अपनी अद्भुत उपलब्धियों के लिए मशहूर कपिल देव अब गोल्फ के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वर्तमान में PGTI के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आज की पीढ़ी के लिए खेल से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी: NDTV से बातचीत में बोले कपिल देव
Kapil Dev: आज की पीढ़ी के लिए खेल से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी

Kapil Dev: जयपुर में आयोजित PGTI टूर के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने NDTV से विशेष बातचीत की. क्रिकेट मैदान पर अपनी अद्भुत उपलब्धियों के लिए मशहूर कपिल देव अब गोल्फ के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वर्तमान में PGTI के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. बता दें, युवराज संधू, वीर अहलावत और मनु गंडास सहित घरेलू नियमित खिलाड़ी मंगलवार को रामबाग गोल्फ क्लब में 1 करोड़ रुपये के जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के शुरू होने पर सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे. प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) कार्यक्रम में 126 पेशेवर शामिल होंगे.

NDTV से बातचीत में कपिल देव ने कहा कि आज की पीढ़ी के लिए किसी न किसी खेल से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है. उन्होंने कहा,"अगर आपका दिमाग़ स्पोर्ट्समैन का दिमाग़ है, तो वह आपकी दिनचर्या में भी नज़र आएगा. आपके करियर में भी उसका लाभ मिलेगा और देश को भी फायदा होगा."

गोल्फ के बारे में उन्होंने बताया कि यह ऐसा खेल है जिसमें अच्छे मैदान की आवश्यकता होती है, और PGTI प्रोफेशनल गोल्फ़र्स के विकास और समर्थन के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि देश में बेहतर गोल्फ कोर्स तैयार किए जाएं, तो बच्चे इस खेल से जुड़ेंगे और गोल्फ को नई दिशा मिलेगी. क्रिकेट में अपनी धारदार बल्लेबाज़ी के बाद कपिल देव अब गोल्फ की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी उसी उत्साह के साथ जुटे हुए नज़र आए.

जयपुर के रामबाग गोल्फ कोर्स की तारीफ़ करते हुए कपिल देव ने कहा कि यह एक शानदार गोल्फ कोर्स है, जो पूर्व राजपरिवार की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा,"यहाँ गोल्फ का एक मज़बूत कल्चर होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेल से जुड़ें."

जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में पीजीटीआई रैंकिंग लीडर युवराज संधू, शौर्य भट्टाचार्य, अर्जुन प्रसाद, वीर अहलावत, मनु गंडास, ओम प्रकाश चौहान, अंगद चीमा, खलिन जोशी और अजितेश संधू जैसे कई प्रमुख भारतीय नाम शामिल हैं. प्रमुख विदेशी चुनौती देने वालों में बांग्लादेश के जमाल हुसैन, बादल हुसैन, मोहम्मद अकबर हुसैन और मोहम्मद सोमरत सिकदर के साथ-साथ चेक गणराज्य के स्टीफन डेनेक, इटली के फेडेरिको ज़ुचेट्टी, नेपाल के सुभाष तमांग और युगांडा के जोशुआ सीले शामिल हैं. जयपुर स्थित पेशेवरों में प्रखर असावा, विशाल सिंह, गिर्राज सिंह खड़का, अभ्युदय रावत, ऋषि राज सिंह राठौड़ और हेमेंद्र चौधरी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs SA 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप में किस टीम कॉम्बिनेशन से उतरेगा भारत? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया जवाब

यह भी पढ़ें: Smriti Mandhana: स्टील की बनीं हैं स्मृति मंधाना, नेट्स पर तैयारी की तस्वीर हुई वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramlal Nikhanj Kapil Dev, Golf
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com