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मोरक्को के खिलाफ चमके विनीसियस जूनियर, किया कमाल का गोल, ब्राजील के सिर से टाला हार का संकट

Vinicius Junior: मोरक्को के खिलाफ मैच में पिछड़ने के बाद स्टार फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर के शानदार 10वें अंतरराष्ट्रीय गोल के दम पर पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने मुकाबला 1-1 से ड्रा कराया.

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मोरक्को के खिलाफ चमके विनीसियस जूनियर, किया कमाल का गोल, ब्राजील के सिर से टाला हार का संकट
Vinicius Junior

वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच के बाद, FIFA वर्ल्ड कप 2026 में ब्राज़ील बनाम मोरक्को का मैच सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले मैचों में से एक था, जिसमें पांच बार की चैंपियन टीम इटैलियन कोच कार्लो एंसेलोटी के साथ एक नए दौर की शुरुआत कर रही थी. उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं, टीम को निराशा के दौर से बाहर निकालने के वादे किए गए थे और स्टेडियम फ़ैन्स से खचाखच भरा हुआ था. लेकिन ओपनिंग नाइट पर, ब्राज़ील में जोश की कमी दिखी और साउथ अमेरिकन फ़ुटबॉल की पहचान माने जाने वाले खास अंदाज़ की कहीं कोई झलक नहीं मिली. मोरक्को ने पहले गोल किया, जिससे फ़ेवरेट मानी जा रही टीम को मैच में वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ा. विनीसियस जूनियर के शानदार खेल ने उस रात टीम को हार से बचाया और एक अच्छा नतीजा दिलाया.

फिर भी, स्टैंड्स में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया को देखें तो वे जो कुछ भी देख रहे थे, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे. क्या विनीसियस जूनियर ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को के खिलाफ ब्राजील को ओपनिंग नाइट पर मुश्किल से बचाया? बर्मिंघम से आए ब्राज़ील के फ़ैन एशले कहते हैं: "स्टेडियम के अंदर माहौल बहुत जबरदस्त था. लेकिन हमें टीम से और ज़्यादा उम्मीद थी. यह देखकर हैरानी हुई कि आज वे टेक्निकली कितने कमज़ोर थे."

Photo Credit: IANS

विनीसियस जूनियर मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे आक्रामक और होनहार फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. ब्राजील के इस स्टार फॉरवर्ड ने अपने क्लब रियल मैड्रिड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार खेल दिखाया है. विनीसियस अपनी तेज रफ्तार, बेहतरीन ड्रिब्लिंग कौशल और विंग्स से विरोधी डिफेंस को भेदने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं. बड़े मैचों में दबाव के क्षणों को झेलने और टीम के लिए गोल निकालने की कला उन्हें अपनी टीम का एक मुख्य खिलाड़ी बनाती है.

फुटबॉल के सबसे बड़े मंच फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, तो विनीसियस जूनियर ने हमेशा ब्राजीलियाई आक्रमण को एक नई धार दी है. विश्व कप के मैचों में उन्होंने न केवल खुद महत्वपूर्ण गोल दागे हैं, बल्कि अपने सटीक पास और असिस्ट के जरिए साथी खिलाड़ियों के लिए गोल करने के बेहतरीन मौके भी बनाए हैं. विपक्षी डिफेंडरों को छकाते हुए बॉक्स के अंदर जगह बनाना और गोलकीपर को गच्चा देकर गेंद को नेट में डालना उनकी शैली की मुख्य पहचान है. ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट मुकाबलों तक, विश्व कप के इतिहास में उनके प्रदर्शन ने ब्राजील को कई अहम मौकों पर जीत दिलाई है और उनका यह खेल आने वाले टूर्नामेंट्स में भी टीम के लिए सबसे बड़ा एक्स-फैक्टर रहने वाला है.

फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) फुटबॉल के सबसे बड़े मंच फीफा वर्ल्ड कप में विनीसियस जूनियर ने अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली का परिचय देते हुए 2 गोल दागे हैं और इसके साथ ही 2 असिस्ट भी अपने नाम किए हैं. मोरक्को के खिलाफ ग्रुप मैच में किया गया गोल विश्व कप में उनका नवीनतम स्कोर है

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