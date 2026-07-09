Breaking
News
ईरान पर बड़ा हमला, अमेरिका ने सीजफायर खत्म करने के बाद रेलवे ब्रिज,मूसा द्वीप पर दागीं मिसाइलें
अमेरिका ने सीजफायर खत्म करने के बाद गुरुवार को ईरान पर बड़ा हमला बोला है. उत्तरी ईरान में एक बड़े रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया है, जहां से ईरानी सेना को रसद पहुंचती थी. मूसा द्वीप पर भी हमला किया गया है. ईरान के एंटी शिप मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है.
यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
US Airstrike, US Airstrike In Iran