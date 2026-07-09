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Breaking News: ईरान पर बड़ा हमला, अमेरिका ने सीजफायर खत्म करने के बाद रेलवे ब्रिज,मूसा द्वीप पर दागीं मिसाइलें
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ईरान पर बड़ा हमला, अमेरिका ने सीजफायर खत्म करने के बाद रेलवे ब्रिज,मूसा द्वीप पर दागीं मिसाइलें

अमेरिका ने सीजफायर खत्म करने के बाद गुरुवार को ईरान पर बड़ा हमला बोला है. उत्तरी ईरान में एक बड़े रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया है, जहां से ईरानी सेना को रसद पहुंचती थी. मूसा द्वीप पर भी हमला किया गया है. ईरान के एंटी शिप मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है. 

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US Airstrike, US Airstrike In Iran
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