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स्पेन या अर्जेंटीना कौन जीते विश्व कप? फाइनल से पहले बाइचुंग भूटिया की भविष्यवाणी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है और उससे पहले बाइचुंग भूटिया ने बताया है कि कौन इसे जीतने जा रहा है.

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स्पेन या अर्जेंटीना कौन जीते विश्व कप? फाइनल से पहले बाइचुंग भूटिया की भविष्यवाणी
Bhaichung Bhutia Prediction FIFA World Cup 2026 Final

भारत के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया विश्व कप में प्रदर्शन के मामले में डिएगो माराडोना को लियोनेल मेस्सी से बेहतर मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अर्जेंटीना रविवार को खिताब जीतता है तो उसका मौजूदा कप्तान 1986 के टूर्नामेंट में अपनी टीम को विजेता बनाने वाले पूर्व कप्तान की बराबरी पर पहुंच जाएंगे.

अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है जहां उसका सामना स्पेन से होगा. मेस्सी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 2022 में विश्व कप जीता था. माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया था लेकिन उनकी टीम 1990 में फाइनल में जर्मनी से हार गई थी.

भूटिया का मानना है कि माराडोना ने अकेले दम पर अर्जेंटीना को 1986 का विश्व चैंपियन बनाने का कारनामा किया था जिससे वह मेस्सी से ऊपर हैं.

भूटिया ने पीटीआई से कहा,"इन दोनों के बीच तुलना करना मुश्किल है. लेकिन माराडोना ने अकेले दम पर 1986 का विश्व कप जीता था. विश्व कप के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया है."

पूर्व भारतीय स्ट्राइकर ने कहा,"मुझे लगता है कि मेस्सी लगभग उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं. अगर वह यह विश्व कप जीत लेते हैं तो वह निश्चित रूप से माराडोना की बराबरी पर पहुंच जाएंगे."

उन्होंने कहा,"मेस्सी महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पास एक बेहतरीन टीम है जिससे उन्हें काफी मदद मिलती है. माराडोना को अकेले ही मेहनत करनी पड़ती थी और साथ ही गोल करने के अवसर भी खुद ही बनाने पड़ते थे."

माराडोना ने चार विश्व कप (1982, 1986, 1990, 1994) में भाग लिया और 21 मैचों में आठ गोल किए. दूसरी ओर मेस्सी अपना छठा विश्व कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) खेल रहे हैं और अब तक 33 मैचों में 21 गोल कर चुके हैं. अर्जेंटीना इस बीच 2014 के विश्व कप में उपविजेता रहा था. तब उसे फाइनल में जर्मनी से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

भूटिया ने इसके साथ ही कहा कि फाइनल में स्पेन जीत के दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा क्योंकि उसके पास एक संपूर्ण टीम है. हालांकि उनका मानना ​​है कि मेस्सी के नेतृत्व वाली टीम को कम करके नहीं आंका जा सकता.

उन्होंने कहा,"स्पेन के पास एक संपूर्ण टीम है. उसकी मध्य पंक्ति बेहद मजबूत है और वह किसी एक खिलाड़ी या क्षण का इंतजार नहीं करते हैं." पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा,"लेकिन अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट की कई मैच में शानदार वापसी की है और उसका प्रदर्शन अप्रत्याशित हो सकता है लेकिन मुझे अब भी लगता है कि स्पेन के पास विश्व कप जीतने का बेहतर मौका है."

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