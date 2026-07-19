FIFA World Cup 2026 Final: स्पेन या अर्जेंटीना? रोनाल्डो ने बताया कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल

ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो नाजारियो का मानना ​​है कि स्पेन, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जीतेगा. उन्होंने कहा कि स्पेन ने अब तक टूर्नामेंट में अपने लगभग सभी मैचों पर कंट्रोल बनाए रखा है, और लियोनेल मेसी और उनकी टीम के खिलाफ यह बात अहम साबित हो सकती है. जहां अर्जेंटीना 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी, वहीं स्पेन ने अपने पिछले सात वर्ल्ड कप मैचों में सिर्फ एक गोल खाया है. ESPN ब्राजील पर फाइनल मैच के बारे में पूछे जाने पर रोनाल्डो ने कहा, 'मुझे लगता है कि स्पेन यह मैच जीतेगा- और आसानी से जीतेगा.

रोनाल्डो ने यह भी कहा कि स्पेन और फ्रांस ही वे दो टीमें थीं जिन्हें वे टूर्नामेंट जीतने का प्रबल दावेदार मानते थे. हालांकि, स्पेन ने फ़्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. दूसरी ओर, अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर शानदार वापसी की और लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने का अपना सपना जिंदा रखा.

मेरे लिए फ्रांस और स्पेन हमेशा से ही पसंदीदा टीमें

रोनाल्डो ने कहा, 'मेरे लिए फ्रांस और स्पेन हमेशा से ही पसंदीदा टीमें थीं,' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अगर स्पेन एक या दो गोल से आगे हो जाता है, तो अर्जेंटीना में मैच का पासा पलटने की ताकत है, क्योंकि स्पेन के पास हर समय बॉल का कंट्रोल रहेगा.' इस बीच, फ़्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में लियोनेल मेसी के 21 गोल के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को तोड़ दिया, हालांकि उनकी टीम 'लेस ब्लूज़' इंग्लैंड से 6-4 से हार गई.

एम्बाप्पे और मेसी दोनों ने वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत पूर्व लीडर मिरोस्लाव क्लोजे से पीछे रहते हुए की थी. एम्बाप्पे के नाम अब इतने ही मैचों में 22 वर्ल्ड कप गोल हो गए हैं. उन्होंने दो गोल करके मेसी को पीछे छोड़ दिया और इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट की रेस में अपनी बढ़त को 10 गोल तक पहुंचा दिया, जो मेसी से दो गोल ज्यादा है.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 से पहले, क्लोजे सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में सबसे आगे थे, लेकिन कनाडा, मैक्सिको और USA में हुए टूर्नामेंट के दौरान एम्बाप्पे और मेसी ने उनके 16 गोल के रिकॉर्ड को एक बार नहीं, बल्कि दो बार तोड़ दिया.

सबसे पहले, अल्जीरिया के ख़िलाफ़ अर्जेंटीना के शुरुआती मैच में हैट्रिक (वर्ल्ड कप में उनकी पहली हैट्रिक) लगाने के बाद मेसी उस जर्मन खिलाड़ी के बराबर पहुंच गए. इसके बाद अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ़ जीत में दो गोल करके बढ़त बना ली. फिर उन्होंने जॉर्डन के खिलाफ़ आखिरी ग्रुप मैच, काबो वर्डे के खिलाफ़ रोमांचक 'राउंड ऑफ़ 32' मुकाबले और मिस्र के खिलाफ़ 'राउंड ऑफ़ 16' की शानदार जीत में भी गोल किए.

लेकिन अब इस लिस्ट में एम्बाप्पे सबसे आगे हैं. उन्होंने रूस 2018 और कतर 2022 में किए गए 12 गोल के अलावा, इस बड़े टूर्नामेंट में 10 और गोल करके अपने शानदार खेल का सिलसिला जारी रखा है.

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