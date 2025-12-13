चेहरे पर चमक, मेस्सी से मिलते ही चहक उठे शाहरुख खान के बेटे अबराम, किंग खान का रिएक्शन वायरल

Shah Rukh Khan's son AbRam With Messi: फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी ने साल्ट लेक स्टेडियम से वर्चुअली अपनी 70-फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से भी मिले. यही जब शाहरुख खान मेस्सी से मिल रहे थे उनके साथ उनके छोटे बेटे अबराम खान भी मौजूज थे. मेस्सी से मिलकर अबराम खान काफी खुश नजर आए और उनके चेहरे पर जो चमक थी वो देखने लायक थी. वहीं, किंग खान भी गर्मजोशी के साथ मेस्सी से मिलते नजर आए. दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आए. किंग खान और मेस्सी को एक साथ एक ही स्टेज पर देखना फैन्स के लिए एक बड़ा पल बन गया. बता दें कि मेस्सी से मिलने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी वहां मौजूद थी. पूजा ददलानी अपनी बेटी के साथ वहां मौजूद थी.

स्टैच्यू देख गदगद हुए मेस्सी

पश्चिम बंगाल के मंत्री और श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट सुजीत बोस ने शनिवार को कहा कि फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी और उनकी टीम कोलकाता के लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में लगाई गई 70 फुट की मूर्ति से खुश हैं. मेस्सी, जो अपने GOAT टूर इंडिया 2025 की शुरुआत करने के लिए शहर में हैं, आज वर्चुअली इस मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया.

अबराम और आर्य़न भी हैं मेस्सी के फैन

मेस्सी का फैन कौन नहीं है. आज जब मेस्सी से अबराम गर्मजोशी के साथ मिले तो यह इस बात का एक और बडा़ सबूत था. बता दें कि किंग शाहरुख खान के दोनों बेटे महान फुटबॉलर मेस्सी के फैन रहे हैं. ऐसे में जब मेस्सी को अपने सामने अबराम ने देखा तो उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी.