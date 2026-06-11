विज्ञापन
विशेष लिंक

मेसी-रोनाल्डो या एमबापे कौन होगा सुपरहिट ? जानें ये दिग्गज कब और किस टीम के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर

काइलियन एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉर्थ अमेरिका में होने वाले 2026 वर्ल्ड कप के मुख्य आकर्षण होंगे.खासकर भारतीय फैन्स इन खिलाड़ियों के लेकर काफी उत्सुक हैं.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
मेसी-रोनाल्डो या एमबापे कौन होगा सुपरहिट ? जानें ये दिग्गज कब और किस टीम के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर
काइलियन एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिखेगा जलवा

Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको ग्रुप ए के मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। इस मुकाबले की मेजबानी मेक्सिको सिटी स्टेडियम करेगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय फैन्स खासकर मेसी, रोनाल्ड और एमबापे के परफॉर्मेंस को लेकर काफी उत्साहित हैं. ये तीनों खिलाड़ी इस समय फुटबॉल के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं. फ्रांस के काइलियन एमबापे इस वर्ल्ड कप में इतिहास दोहराना चाहेंगे. बता दें कि 19 साल की उम्र में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप एमबापे जीतने में सफल रहे थे. दूसरी ओर मेसी और रोनाल्डो के लिए यह वर्ल्ड कप बेहद ही खास होने वाला है. ये खिलाड़ी अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, ऐसे में जानते हैं कि इन खिलाड़ियों के मैच ग्रुप राउंड में कब और किस टीम के खिलाफ होंगे. 

फीफा वर्ल्ड कप में कब-कब है मेसी,  रोनाल्डो और एमबापे  के मैच

मेसी के मैच भारत में कितने बजे से देख पाएंगे

फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को करने वाला है. अलजीरिया के खिलाफ मेसी मैदान पर उतरेंगे. भारतीय फुटबॉल फैंस को लियोनल मेसी को सुबह 6: 30 बजे से खेलते हुए देख पाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

तारीखसमयटीमें
17 जूनसुबह 6:30 बजेअर्जेंटीना vs अल्जीरिया
22 जूनरात 10:30 बजेअर्जेंटीना vs ऑस्ट्रिया
28 जून    सुबह 7:30 बजेअर्जेंटीना vs जॉर्डन

रोनाल्डो के मैच भारत में कितने बजे से होगा?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुआई वाली पुर्तगाल टीम फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 17 जून को डीआर कांगो के खिलाफ खेलने वाली है. इस मैच को भारतीय फैन्स रात 10:30 बजे से देख पाएंगे.

वर्ल्ड कप में पुर्तगाल टीम का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

तारीखसमयटीमें
17 जूनरात 10:30 बजेपुर्तगाल vs डीआर कांगो
23 जूनरात 10:30 बजेपुर्तगाल vs उज्बेकिस्तान
28 जूनसुबह 5:00 बजेपुर्तगाल vs कोलंबिया

 फ्रांस  के एमबापे का मैच कब और किस टीम के खिलाफ

 फ्रांस  के एमबापे फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 16 जून 2026 सेनेगल के खिलाफ खेलेंगे. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 से बजे  से शुरू होगा. इसके बाद 22 जून को इराक फिर 26 जून को नार्वे के खिलाफ मैदान पर होंगे. 

तारीखसमयटीमें
16 जून 2026 रात 12:30 (17 जून मध्यरात्रि)फ्रांस बनाम सेनेगल
22 जून 2026रात 02:30 बजे ((24 जून की मध्यरात्रि)फ्रांस बनाम इराक
26 जून 2026रात 12:30 बजे (27 जून की मध्यरात्रि)फ्रांस बनाम नार्वे
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
2026 FIFA World Cup, Football
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com