मेसी-रोनाल्डो या एमबापे कौन होगा सुपरहिट ? जानें ये दिग्गज कब और किस टीम के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर

Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको ग्रुप ए के मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। इस मुकाबले की मेजबानी मेक्सिको सिटी स्टेडियम करेगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय फैन्स खासकर मेसी, रोनाल्ड और एमबापे के परफॉर्मेंस को लेकर काफी उत्साहित हैं. ये तीनों खिलाड़ी इस समय फुटबॉल के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं. फ्रांस के काइलियन एमबापे इस वर्ल्ड कप में इतिहास दोहराना चाहेंगे. बता दें कि 19 साल की उम्र में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप एमबापे जीतने में सफल रहे थे. दूसरी ओर मेसी और रोनाल्डो के लिए यह वर्ल्ड कप बेहद ही खास होने वाला है. ये खिलाड़ी अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, ऐसे में जानते हैं कि इन खिलाड़ियों के मैच ग्रुप राउंड में कब और किस टीम के खिलाफ होंगे.
फीफा वर्ल्ड कप में कब-कब है मेसी, रोनाल्डो और एमबापे के मैच
मेसी के मैच भारत में कितने बजे से देख पाएंगे
फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को करने वाला है. अलजीरिया के खिलाफ मेसी मैदान पर उतरेंगे. भारतीय फुटबॉल फैंस को लियोनल मेसी को सुबह 6: 30 बजे से खेलते हुए देख पाएंगे.
फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)
|तारीख
|समय
|टीमें
|17 जून
|सुबह 6:30 बजे
|अर्जेंटीना vs अल्जीरिया
|22 जून
|रात 10:30 बजे
|अर्जेंटीना vs ऑस्ट्रिया
|28 जून
|सुबह 7:30 बजे
|अर्जेंटीना vs जॉर्डन
रोनाल्डो के मैच भारत में कितने बजे से होगा?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुआई वाली पुर्तगाल टीम फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 17 जून को डीआर कांगो के खिलाफ खेलने वाली है. इस मैच को भारतीय फैन्स रात 10:30 बजे से देख पाएंगे.
वर्ल्ड कप में पुर्तगाल टीम का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)
|तारीख
|समय
|टीमें
|17 जून
|रात 10:30 बजे
|पुर्तगाल vs डीआर कांगो
|23 जून
|रात 10:30 बजे
|पुर्तगाल vs उज्बेकिस्तान
|28 जून
|सुबह 5:00 बजे
|पुर्तगाल vs कोलंबिया
📊 C. Ronaldo vs Lionel Messi stats in World Cup😮💨— Hasnain (@hs9_poeticsoul) June 9, 2026
🇵🇹 Ronaldo - 🇦🇷 Messi
👕 22 Games - 26 Games
⚽️ 8 goals – 13 goals
🎯 3 assists – 8 assists
🏆 0 trophy – 1 trophy#fblifestyle #trending #postoftheday pic.twitter.com/Fnufu8Jy0j
फ्रांस के एमबापे का मैच कब और किस टीम के खिलाफ
फ्रांस के एमबापे फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 16 जून 2026 सेनेगल के खिलाफ खेलेंगे. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 से बजे से शुरू होगा. इसके बाद 22 जून को इराक फिर 26 जून को नार्वे के खिलाफ मैदान पर होंगे.
|तारीख
|समय
|टीमें
|16 जून 2026
|रात 12:30 (17 जून मध्यरात्रि)
|फ्रांस बनाम सेनेगल
|22 जून 2026
|रात 02:30 बजे ((24 जून की मध्यरात्रि)
|फ्रांस बनाम इराक
|26 जून 2026
|रात 12:30 बजे (27 जून की मध्यरात्रि)
|फ्रांस बनाम नार्वे
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