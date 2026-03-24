क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 15 साल के बेटे 27 साल की मॉडल को डेट कर रहे हैं? इंटरनेट पर मचा हंगामा

Cristiano Ronaldo Jr: क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए खेल से बाहर रहना पड़ेगा. लेकिन हाल ही में उनके बेटे की निजी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. आमतौर पर तो पुर्तगाल के इस महान खिलाड़ी की डेटिंग लाइफ ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन हाल ही में ऑनलाइन पर कुछ ऐसी अफ़वाहें फैली हैं जिनमें उनके बेटे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर का नाम एक 27 साल की ब्राज़ीलियाई मॉडल के साथ जोड़ा जा रहा है.

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ऐसी अफ़वाहें हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर एक 27 साल की ब्राज़ीलियाई मॉडल के साथ रिलेशनशिप में हैं.रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे पहली बार दुबई के एक रेस्टोरेंट में मिले थे, जहां उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस मॉडल से संपर्क किया और अपनी बात आगे बढ़ाई. यह साफ़ है कि उनकी इस बेबाकी ने तुरंत ही उस मॉडल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वह उनके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाई.यह भी कहा जा रहा है कि वह क्रिस्टियानो जूनियर की बहुत बड़ी फ़ैन और समर्थक हैं, जिससे उन दोनों के बीच जुड़ाव और भी आसान हो गया.सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो जूनियर की एक महिला के साथ कुछ तस्वीरें सामने आईं, और फैंस ने तुरंत ही उन तस्वीरों को जोड़कर एक कहानी गढ़ ली.

Cristiano Ronaldo Jr. is reportedly dating a 27-year-old Brazilian model. According to rumors, they met at a restaurant in Dubai, where Ronaldo Jr. made a bold move shooting his shot confidently, leaving her unable to resist and she claimed she's a big supporter of Cristiano Jr.… pic.twitter.com/UhQhpN3p14 — SAMSON👑🐐 (@Samsonthegoat25) March 23, 2026

सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक, क्रिस्टियानो जूनियर दुबई में 27 साल की एक ब्राज़ीलियाई मॉडल से मिले और उसे डेट करना शुरू कर दिया. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि रोनाल्डो के बेटे की उम्र अभी सिर्फ़ 15 साल है, इसलिए यह अफ़वाह न सिर्फ़ अविश्वसनीय है, बल्कि अनुचित भी है. पहले भी, क्रिस्टियानो जूनियर ने इंटरव्यू और फ़ैमिली शो में यह साफ़ किया है कि वह किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं. रोनाल्डो की पार्टनर, जॉर्जिना रोड्रिगेज़ ने एक बार उन्हें उनके "क्रश" को लेकर छेड़ा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ़ एक दोस्त थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं.

'आई एम जॉर्जिना' के सीज़न 3, एपिसोड 5 में, जॉर्जिना ने डिज़्नीलैंड पेरिस की फ़ैमिली ट्रिप के दौरान क्रिस्टियानो जूनियर के कथित क्रश के बारे में बात की थी. जॉर्जिना और उनकी बहन इवाना ने मज़ाक में उनसे सोराया नाम की एक लड़की के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "वह एक दोस्त थी, लेकिन अब हम आपस में बात नहीं करते."