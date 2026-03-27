भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर ने ली BJP की सदस्यता, कहा- फुटबॉल की वजह से पार्टी नहीं कर रहा था ज्वाइन

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे दिलचस्प होते जा रहा है. बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं. लेकिन टिकट की आशा रखने वाले नेताओं का दिल भी टूट रहा है. इस वजह से अब दलबदल की राजनीति भी जारी है. इस कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे अरिंदम भट्टाचार्या ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया है. अरिंदम ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्या के उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली.

अरिंदम भट्टाचार्या ने कहा है कि "मैं भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से समर्थक रहा हूं. फुटबॉल की वजह से मुझे पार्टी की सदस्यता लेने और इसके लिए काम करने का समय नहीं मिल रहा था. मैंने अब फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, इसलिए पार्टी ज्वाइन कर ली.

बंगाल में फुटबॉल की दशा खराब हुई है

इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है. पिछले 15 साल में बंगाल में फुटबॉल की दशा खराब हुई है. उसमें सुधार के लिए बेहतरीन फुटबॉलर रहे अरिंदम भट्टाचार्या ने बीजेपी का दामन थामा है. हम उनका स्वागत करते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में वह प्रमुखता से आगे रहेंगे. यह राज्य के फुटबॉलरों के साथ-साथ हर वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं. पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता रहे लेकिन खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखने वाले लोग भी भाजपा से जुड़ना चाहते हैं.

पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में होना है. पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होना है. दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए चुनाव 29 अप्रैल को होगा. चुनाव परिणाम 4 मई को आएगा.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई खिलाड़ी सक्रिय हैं. इनमें भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी, पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा और एथलेटिक्स का बड़ा नाम स्वप्न बर्मन प्रमुख है.

यह भी पढ़ेंः मछली पर महासंग्राम... बंगाल में दीदी के 'बैन' वाले दांव पर BJP का 'फिश' कैंपेन वाला तड़का