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स्पेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोनाल्डो भी नहीं भेद पाए किला, विश्व कप के 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

स्पेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोनाल्डो भी नहीं भेद पाए किला, विश्व कप के 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

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स्पेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोनाल्डो भी नहीं भेद पाए किला, विश्व कप के 96 सालों में पहली बार हुआ ऐसा
Spain World Record Sixth Consecutive Match Conceed No Goal

स्पेन ने फीफा विश्व कप में अपने मजबूत डिफेंस से नया इतिहास रचते हुए लगातार छह मैचों में 'क्लीन शीट (बिना गोल खाए मुकाबला समाप्त करना)' का विश्व रिकॉर्ड बना दिया. प्री-क्वार्टर फाइनल में सोमवार को पुर्तगाल पर 1-0 की जीत के साथ स्पेन ने यह उपलब्धि हासिल की. रोनाल्डो जैसे दिग्गज भी स्पेन के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाया. वहीं गोलकीपर उनाई साइमन ने लगातार 609 मिनट तक गोल नहीं खाने के अपने विश्व कप रिकॉर्ड को और मजबूत कर लिया.

स्पेन ने इस उपलब्धि के साथ 1990 में इटली और 2006-10 के दौरान स्विट्जरलैंड के लगातार पांच क्लीन शीट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. स्पेन का यह सिलसिला 2022 विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से शुरू हुआ था. हालांकि उस मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट के जरिए मोरक्को अगले दौर में पहुंच गया था.

मौजूदा विश्व कप में स्पेन ने ग्रुप चरण के पहले मैच में केप वर्डे के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला. इसके बाद टीम ने लगातार चार मुकाबलों में विपक्षी टीम को गोल करने का मौका नहीं दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली.

स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने लगातार 609 मिनट तक गोल नहीं खाने का नया रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने नॉकआउट चरण के पहले मुकाबले में ही ऑस्ट्रिया पर 3-0 की जीत के दौरान 517 मिनट के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था.

इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली के महान गोलकीपर वाल्टर जेंगा के नाम था, जिन्होंने 1990 विश्व कप में लगातार पांच क्लीन शीट के साथ 517 मिनट तक विपक्षी टीम को गोल नहीं करने दिया था. साइमन का यह शानदार सिलसिला 2022 विश्व कप में जापान के खिलाफ 2-1 की हार के दौरान खाए गए गोल के बाद शुरू हुआ था.

पुर्तगाल के खिलाफ मुकाबले से पहले साइमन ने पूरे टूर्नामेंट में केवल चार गोल बचाये थे, जबकि ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिछले मैच में विपक्षी टीम एक भी शॉट लक्ष्य पर नहीं लगा सकी थी. पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले हाफ में दो बार स्पेन के गोल पर खतरा पैदा किया, लेकिन साइमन दोनों मौकों पर दीवार बनकर खड़े रहे. 

दूसरे प्रयास में उन्होंने हवा में छलांग लगाते हुए दोनों हाथों से शानदार बचाव किया. साइमन के इस बेहतरीन बचाव ने स्पेन की बढ़त और ऐतिहासिक क्लीन शीट का सिलसिला बरकरार रखा.

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