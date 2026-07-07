FIFA वर्ल्ड कप 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप आंसुओं के साथ हुआ खत्म, आंकड़ों में जानिए उनका सफरनामा

Cristiano Ronaldo, FIFA World Cup 2026: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का ऐतिहासिक सपना एक बार फिर आंसुओं के साथ टूट गया. राउंड ऑफ 16 के बेहद रोमांचक मुकाबले में मिकेल मेरिनो के आखिरी पलों में किए गए शानदार गोल की बदौलत स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. इस हार के साथ ही फुटबॉल इतिहास के सबसे चर्चित और शानदार वर्ल्ड कप करियर का बेहद भावुक अंत हो गया.

आखिरी फ्री-किक और रोनाल्डो के आंसू

मैच के अंतिम क्षणों में पुर्तगाल को बराबरी करने का एक सुनहरा मौका मिला था. टीम को एक फ्री-किक मिली, जिसे पुर्तगाल के लिए वापसी का आखिरी रास्ता माना जा रहा था. लेकिन इस फ्री-किक के चूकते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान पर ही रो पड़े. अपने पूरे करियर में बेजोड़ स्किल्स, गोल करने के अविश्वसनीय रिकॉर्ड और अनगिनत क्लब व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले इस महान खिलाड़ी की अलमारी में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमेशा के लिए अधूरी रह गई.

इंटरनेशनल फुटबॉल करियर और 1,000 गोल का लक्ष्य

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच से पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा. हालांकि, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का कोई संकेत नहीं दिया है. रोनाल्डो अभी भी हार मानने के मूड में नहीं हैं और उनका अगला ध्यान प्रोफेशनल फुटबॉल में अपने 1,000 गोल के जादुई आंकड़े को छूने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर टिका है.

2006 से अब तक, वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का सफर

अगर रोनाल्डो के वर्ल्ड कप इतिहास पर नजर डालें, तो साल 2006 में अपने डेब्यू टूर्नामेंट में उन्होंने पुर्तगाल को चौथे स्थान पर पहुंचाया था. इसके बाद 2010 में टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंची, जबकि 2014 में पुर्तगाल को ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा. साल 2018 में टीम एक बार फिर प्री-क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी.

मेसी की खिताबी जीत और 'GOAT' की बहस

साल 2022 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार दिखा और टीम क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही. हालांकि, इसी टूर्नामेंट में रोनाल्डो के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिता दी. फाइनल में मेसी के उस ऐतिहासिक और दमदार प्रदर्शन ने फुटबॉल जगत में 'GOAT' (सर्वकालिक महान खिलाड़ी) की सालों से चली आ रही बहस को काफी हद तक खत्म कर दिया.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में पांच मैचों में तीन गोल किए

क्रिस्टियानो का FIFA वर्ल्ड कप करियर 27 मैचों (किसी खिलाड़ी द्वारा दूसरे सबसे ज्यादा मैच) और सिर्फ 11 गोल के साथ खत्म हुआ, जो उनके कद और क्लब स्तर की उपलब्धियों को देखते हुए उम्मीद के मुताबिक नहीं था. टूर्नामेंट से पहले, क्रिस्टियानो की भागीदारी को लेकर कई सवाल थे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा. उन्होंने इस टूर्नामेंट में पांच मैचों में तीन गोल किए.

हालांकि, अपने आखिरी मैच में उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया: FIFA वर्ल्ड कप के दौरान 17 शॉट लिए, लेकिन अपने साथियों के लिए एक भी मौका नहीं बनाया - यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया ऐसा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था.

USA, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट में, उतार-चढ़ाव के बावजूद क्रिस्टियानो ने एक बार फिर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और दुनिया को अपनी लंबी उम्र और खेल के प्रति अपने जुनून का सबूत दिया. क्रोएशिया के खिलाफ़ राउंड ऑफ़ 32 के मैच में, जिसे पुर्तगाल ने 2-1 से जीता, CR7 इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 41 साल या उससे ज्यादा की उम्र में FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच खेला.

यह मैच एक अनोखा मील का पत्थर भी साबित हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला ऐसा मैच था जिसमें 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के दो आउटफ़ील्ड खिलाड़ी आमने-सामने थे; रोनाल्डो का सामना रियल मैड्रिड के अपने पूर्व साथी खिलाड़ी लुका मोड्रिक से हुआ. इस मैच में खेलने के साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया; 41 साल और 147 दिन की उम्र में गोल करके वे वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास के सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, जिससे शीर्ष स्तर पर उनके लंबे करियर और लगातार बने रहने वाले प्रभाव का पता चलता है.

यह उनका पहला FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल भी था, जिसने उनके शानदार करियर पर लगे एक बड़े दाग को मिटा दिया. पुर्तगाल ने ग्रुप स्टेज में DR कांगो के खिलाफ़ 1-1 से ड्रॉ के साथ शुरुआत की, जिसमें क्रिस्टियानो कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए और खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. उज़्बेकिस्तान के खिलाफ़ 5-0 से मिली जीत वाले मैच में, रोनाल्डो ने दो गोल करके पुर्तगाल की जीत की अगुवाई की, जबकि नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी गोल किए.

उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव के 'ओन गोल' (अपनी ही टीम के गोल में गेंद डालना) ने फैबियो कैनवारो की टीम की मुश्किलें और बढ़ा दीं, और रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार अंदाज़ में अपनी पहली जीत हासिल की.

रोनाल्डो के दो गोलों ने उन्हें FIFA वर्ल्ड कप इतिहास में पुर्तगाल के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बना दिया; उनके गोलों की संख्या 10 हो गई और उन्होंने यूसेबियो के नौ गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी और 1965 के बैलन डी'ओर विजेता यूसेबियो ने 1966 वर्ल्ड कप में टीम को तीसरे स्थान तक पहुँचाया था. रोनाल्डो और यूसेबियो के बाद, पाउलेटा चार गोलों के साथ पुर्तगाल की वर्ल्ड कप स्कोरिंग सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

रोनाल्डो छह अलग-अलग FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए, और उन्होंने बड़े टूर्नामेंटों (FIFA वर्ल्ड कप और यूरो चैंपियनशिप) में लगातार 10 मैचों तक गोल न कर पाने के सिलसिले को खत्म किया. पुर्तगाल ने ग्रुप स्टेज का समापन कोलंबिया के खिलाफ़ बिना किसी गोल के ड्रॉ के साथ किया, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं था.

(ANI इनपुट के साथ)